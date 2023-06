La sequera dels darrers mesos no ha impedit que més d'un miler de vaques hagin pujat, puntualment, a la muntanya de Llessui (Sort) a passar l'estiu. Albert Baqueró, el vaquer que passarà quatre mesos vigilant i cuidant més de 1.500 animals remarca que "és important el dia que pugen, però més important és el dia que baixen". Haver d'avançar la retirada dels animals, per manca de menjar a la muntanya, significaria un trasbals pels ramaders i un cost econòmic considerable. Durant el cap de setmana i aquest dilluns han arribat a la muntanya de Llessui unes 1.300 vaques de tot Catalunya. Ramaders del Pallars, la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès porten els animals a Llessui per les característiques úniques de la seva muntanya.

Cada cop són menys els ramaders que pugen les vaques, vedells o cavalls a la muntanya de Llessui a peu. Baqueró xifra en un 5% els vaquers que fan la transhumància caminant i la resta utilitza camions per fer el trasllat. Els que arriben a peu, uns per la muntanya i altres per la carretera, són dels pobles veïns i únicament els ocupa un o dos dies. Baqueró és un dels ramaders que encara trasllada el ramat de vaques a peu a la recerca de les millors pastures per alimentar el bestiar. Per aquest jove ramader és molt més que una feina, és "un patrimoni cultural i una tradició". Aquests dies la carretera LV-5223 que porta de Sort a Llessui, ha estat un formiguer de camions carregats de bestiar. A prop del poble descarreguen els animals i els ramaders els acompanyen muntanya amunt on passaran quatre mesos d'estiu. Tots confien que la meteorologia dels mesos de juliol i agost els acompanyi per fer créixer l'herba i el bestiar pugui estar a la muntanya fins a començament del mes d'octubre. Albert Baqueró serà l'encarregat de vigilar tots els animals, gestionar l'herba per tot l'estiu, que no passin el perímetre marcat i tenir cura del bestiar i avisar al propietari en cas de posar-se malalt. Més de 4.000 ovelles La muntanya de Llessui també acull durant els mesos d'estiu més de 4.000 ovelles d'una dotzena de ramaders. Aquests ramats s'agrupen a començament de juliol i és un pastor el que s'encarrega de cuidar la ramada.