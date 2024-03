La pluja ha arribat, finalment, aquest dissabte a la Catalunya central. Des de les sis del matí l'aigua no ha parat de caure a la regió central, que ha registrat màximes d'aigua acumulada importants sobretot al Bages.

Sant Salvador de Guardiola, amb 55,2 mm, registra la màxima a la Catalunya central, seguida d'Artés amb 44,3 mm. Al primer, s'ha arribat a acumular 12,4 mm en només 30 minuts al migdia. A la capital del Bages, a Manresa, les acumulacions en les últimes dotze hores han anat fins als 42,4 mm.

A la Quar, al Berguedà, l'estació del Meteocat ha acumulat 42,2 mm i a Prat d'Aguiló, a la Cerdanya, 41,3 mm. A les altres estacions de l'AEMet i el Meteocat les acumulacions són més petites, però igual de necessitades: a Solsona s'ha arribat als 30,7 mm; a Moià als 31,8 mm; a Igualada als 30,3 mm i a la Seu d'Urgell a 30,1 mm. A municipis com Monistrol de Montserrat l'acumulat en precipitació només ha estat de 20 mm.

Afectacions per la pluja

Fins a les quatre de la tarda, el telèfon d'emergències ha rebut 281 trucades per 167 expedients relacionats amb les condicions meteorològiques. Entre les comarques amb més trucades i hi ha el Bages amb un 10,13%, la tercera darrera de la Selva i Barcelonès.

Els Bombers de la Generalitat han rebut aquest matí diversos avisos per accidents causats per la pluja a la carretera C-16, al Berguedà. S'han reportat sinistres als termes municipals de Berga, Gironella i Olvan.

De la pluja, Neu

El dia s'ha despertat cobert de neu a diversos municipis del Pirineu català. El paisatge ha quedat emblanquinat a la Cerdanya, l'Alt Urgell i l'alt Berguedà, on a mig matí continuava nevant amb força en moltes poblacions i ja havia deixat gruixos importants per exemple a Saldes i a Gósol, on ja es registren uns 30 centímetres.