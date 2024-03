Els Bombers de la Generalitat han rebut aquest matí diversos avisos per accidents causats per la pluja a la carretera C-16, al Berguedà. S'han reportat sinistres als termes municipals de Berga, Gironella i Olvan. Sortosament, no hi ha hagut ferits lleus en cap dels accidents fins ara.

Quan faltaven 10 minuts per la 1 del migdia, han rebut l'avís d'un accident amb dos vehicles implicats, al terme de Gironella. En un dels cotxes hi anava una dona amb un nen de set anys. En aquest cas, cap persona ha resultat ferida, ni tan sols lleu. Un dels sinistres més destacats de la C-16 aquesta jornada ha requerit la presència de dues dotacions dels Bombers. L'avís s'ha donat a 2/4 de 2 del migdia perquè un turisme ha donat voltes de campana al punt quilomètric 91 de la C-16. Tampoc no hi ha hagut ferit greus.