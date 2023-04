La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha presentat aquest dilluns la candidatura de la Seu d'Urgell i Sort per acollir els Campionats del Món de Piragüisme ICF 2027. Vilagrà ha assegurat que aquesta serà una "oportunitat" per a l'esport a Catalunya i pel turisme esportiu al Pirineu, a més de posar en valor l'experiència de més de 50 anys en l'organització de competicions. A més, ha dit que el projecte "beneficiarà el país sencer" i ha destacat que pretén deixar un "llegat" i promocionar tant l'esport d'elit com la base i l'esport femení. Està previst que la candidatura guanyadora per acollir els campionats del món es doni a conèixer el pròxim 29 d'abril a Budapest.

Vilagrà ha explicat que el 2019 ja hi va haver una "experiència prèvia molt reeixida" i que això demostra una "garantia d'èxit". A més, ha defensat que l'impuls de l'esport al Pirineu contribueix a la diversificació de la seva economia, ja que n'és un "motor". Així, ha posat com a exemple la implementació dels estudis d'INEFC a la Seu d'Urgell des de fa dos cursos acadèmics i ha detallat que aquests es podran dur a terme "aviat" en un nou edifici. Per la seva banda, l’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, ha recordat que la candidatura té moltes possibilitats de guanyar: "Un dels nostres rivals és París (l'altre és Cracòvia), que té més de 2 milions d'habitants. Entre Sort i la Seu no arribem a 15.000, però no ens arronsem". Mentre, l'alcalde de Sort, Baldó Farré, ha destacat: "Un dels nostres grans potencials és que es tracta d'una candidatura de tot el territori del Pirineu i uns campionats totalment sostenibles". Finalment, el president de la Federació Espanyola de Piragüisme, Javier Hernanz, també ha apuntat que la Seu i Sort configuren un projecte molt "competitiu". Una candidatura amb sensibilitat ambiental i energètica Després de l'èxit organitzatiu i esportiu aconseguit l'any 2019 amb la celebració dels Campionats del Món d'estil lliure a Sort i d'eslàlom i descens a la Seu d'Urgell, les dues poblacions volen ser de nou el centre d'atenció d'aquest esport. En aquesta ocasió, la capital pallaresa acolliria les modalitats d'estil lliure i descens aprofitant les virtuts que ofereix el riu Noguera Pallaresa a finals de juny. En el cas de la capital alturgellenca, les instal·lacions del Parc Olímpic del Segre acollirien les modalitats olímpiques d'eslàlom i kayak cross a finals de setembre. La candidatura s'ha plantejat des de la sostenibilitat ambiental i energètica aprofitant els recursos endògens d'ambdues seus, tenint en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. En aquest sentit, el pilar principal és que Sort, gràcies al riu Noguera Pallaresa, produirà electricitat mentre se celebrin les competicions; i que el Parc Olímpic del Segre, al llarg de l'any ja produeix més energia de la que consumeix gràcies a la minicentral hidroelèctrica. L'altre gran pilar sobre el que es planteja aquesta candidatura és la celebració, de nou, d'un esdeveniment que uneix dues valls del Pirineu i que aprofita tota l'experiència organitzativa prèvia, gràcies al Rally Internacional Noguera Pallaresa i a la diversitat de proves internacionals celebrades al Parc Olímpic del Segre i a Sort.