La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquesta setmana el projecte d'obra per a la rehabilitació de l'edifici llegat en usdefruit durant 99 anys per Joan Obiols Cordellana, Juanito de Cal Pensament, al passatge de la Missió i que permetrà obtenir deu habitatges de lloguer social. Aquests seran d'una, dos, tres i quatre habitacions i un d'ells estarà destinat a una Llar amb Suport, un recurs d'habitatge i rehabilitació psicosocial per a persones amb malaltia mental a mig camí entre una residència i la vida autònoma. Tanmateix, es reservarà la planta baixa per tal de crear-hi el futur 'Espai d'Art Pensament'. A més, tindrà una etiqueta energètica A, la de màxima eficiència, i no utilitzarà combustibles fòssils.

El tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme en funcions de l'Ajuntament de la Seu, Joan Gurrera, ha dit que l'actuació "permetrà augmentar la dotació d'habitatges de lloguer social i fer front a les necessitats del municipi en aquest aspecte". L'edifici, construït al 1980, incorporarà una instal·lació de 48 panells solars a la coberta, els quals permetran obtenir gran part de l'energia necessària pel funcionament de l’edifici. Les obres consistiran en la millora energètica de l'envolupant existent, l'execució de les divisions i revestiments interiors, així com les instal·lacions, per tal que l'edifici es pugui destinar a habitatge. La inversió total de les obres serà de 1.351.263,10 euros i es preveu tinguin una durada de divuit mesos.