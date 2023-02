Salvador Illa ha participat en l'acte de difusió de la candidatura de Javier González, candidat del PSC per l'alcaldia de Martorell. La trobada ha consistit en un debat on els dos polítics han explicat i donat resposta a tres punts clau que defineixen la candidatura de González. Segons la moderadora, Reme Márquez, portaveu del socialista de Martorell, són temes de gran preocupació per la ciutadania de Martorell.

El primer punt tractat ha sigut la situació del sistema sanitari, posant en relleu el sotrac que ha patit durant la pandèmia. Illa ha parlat des d'una visió estatal i de la comunitat catalana, expressant que "s'ha passat amb decència una prova d'estrès. Ara, cal continuar avançant i fent millores dialogant amb el personal sanitari. Tenim la sort que estan molt ben formats, i això permet que es puguin adequar a les exigències diferents de cada pacient". González, al seu torn, s'ha centrat en Martorell, posicionant-se com un alcalde que no amagarà el cap sota l'ala davant els problemes de salut dels ciutadans: "el que plantejo és intentar no posar-nos malalts, i això es pot fer des de la política municipal. Per exemple, convidant-los a què tinguin hàbits saludables, ajudar-los a què sàpiguen tenir una bona nutrició, a cuidar la salut mental, a relacionar-se de manera amistosa... Si tenim la desgràcia que la salut no ens acompanya, donaré la cara i defensaré els interessos dels ciutadans. Necessitem un ambulatori amb cobertura nocturna i que els usuaris estiguin satisfets".

El debat ha continuat sobre la seguretat ciutadana, i s'ha preguntat als dos polítics què es pot fer perquè la ciutadania se senti més segura al carrer. Illa s'ha mostrat preocupat per la "desconfiança que hi ha cap als cossos policials. Als mossos no se'ls hi va donar un dia una gorra i uniforme, sinó que es van formar durant més d'un any i han passat processos difícils. Com en totes les professions, no es pot fer tot bé, però és molt difícil treballar tenint com a principi la desconfiança i sentint-te qüestionat constantment".

El candidat martorellenc s'ha preguntat per l'estat del reglament de convivència ciutadana: "casualment, l'actual el vaig firmar jo, quan era regidor de seguretat ciutadana. Això va ser el 2006, algú em pot explicar per què encara no s'ha canviat? No hi ha nous usos o necessitats? Els patinets mateixos, per exemple. A Martorell, a causa de la nostra centralitat, tenim molta pressió pels serveis que donem, com l'hospital o els jutjats, i es necessita una policia en línia amb les necessitats que això suposa. Estic d'acord amb Illa quan diu que hi ha d'haver confiança i respecte cap a aquest cos".

El debat ha conclòs amb la situació formativa i d'atur del municipi. Segons González, "Martorell és una població poderosa amb un dels PIB més alts de Catalunya, amb 92.000 euros per habitant, però que després la renta bàsica disponible son 16.000. Tenim la desgràcia d'encapçalar la taxa més alta d'atur de la comarca, i amb menys estudis superiors. Hem d'orientar als joves, ajudar-los que descobreixin les seves passions i vocacions. Construir oportunitats de treball de més valor, augmentar l'oferta formativa, fer que la gent tingui salaris dignes, potenciar els nínxols de coneixement. No podem deixar que la gent ho faci pel seu compte, els hem d'ajudar, invertir en les persones. Aquesta és la inversió que mai és equivocada”.