L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, col·labora amb l'Institut Daniel Blanxart, per impulsar les activitats de guiatge per a persones amb capacitats diverses. Un compromís que es vehicula a través d'un intercanvi amb els alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mig de Guiatge en el Medi Natural (GUIAMN) del centre educatiu.

La col·laboració entre l'Institut Daniel Blanxart i l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat destaca principalment en un projecte pràctic impulsat des del cicle. Aquest projecte, que s'ha iniciat aquest 6 de febrer i dura fins al pròxim dimarts 13, consisteix en guiatges realitzats pels alumnes per a diversos col·lectius, incloent-hi persones amb capacitats diverses i persones grans. Marc Reyes, professor del cicle GUIAMN, destaca que "aquesta oportunitat permet als alumnes aplicar els seus coneixements en situacions reals i contribuir a la integració de tots els ciutadans en les activitats a l'aire lliure", segons han recollit mitjans municipals.

El cicle GUIAMN té una llarga història en el centre educatiu, però amb el recent canvi a un pla d'estudis de dos anys, el programa s'ha renovat amb nous continguts i enfocaments. Aquest cicle se centra a guiar el medi natural i el temps de lleure, abastint des de guiatges a la muntanya fins a activitats aquàtiques com caiac i windsurf. Aquesta àmplia gamma d'activitats busca preparar els alumnes per a diferents rols de guia en entorns naturals diversos. Reyes explica que "l'objectiu és aprofundir en la capacitat dels alumnes per guiar col·lectius amb capacitats diverses, adaptant cada activitat a les necessitats de l'usuari".

Olesa de Montserrat ofereix una oportunitat única per a l'estudi del lleure a l'entorn natural. Aquesta col·laboració entre l'Ajuntament i l'Institut Daniel Blanxart no només enforteix el vincle entre l'educació i la comunitat, sinó que també crea oportunitats valuoses per a l'alumnat de GUIAMN.