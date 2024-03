Set ferits en caure amb el cotxe per un desnivell de 15 metres a Sant Esteve Sesrovires

Set persones han resultat ferides després de caure amb el cotxe per un desnivell d'uns 15 metres a Sant Esteve Sesrovires. Segons han informat els Bombers, l'accident ha tingut lloc a la 1:39 hores, a l'avinguda Moixeró. Un vehicle ha sortit de la via i ha caigut per un desnivell d'uns quinze metres. A l'interior, hi viatjaven set persones. Totes elles han resultat ferides, sis lleus i una de menys greu. Els ferits són sis dones i un home, segons dades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Els afectats es trobaven fora del vehicle quan ha arribat el cos de Bombers. Quatre d'aquests han estat evacuats pel seu propi peu, però en tres casos ha estat necessari fer-ho amb grua lleugera des de l'autoescala.

Per aquesta emergència, els Bombers han activat nou dotacions, entre les quals efectius GRAE i l'equip conjunt amb el SEM. Aquest hi ha actuat també amb cinc unitats terrestres.

