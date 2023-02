Canvi en la presidència d’una de les entitats culturals i acadèmiques més actives de Cerdanya. L’Associació Universitària de Cerdanya (AUCer), organitzadora, d’entre d’altres, la Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà, ha anunciat el nomenament de Maria Àngels Terrones com a nova presidenta. Terrones, alhora directora de la Biblioteca Comtat de Cerdanya, substitueix Francesc Armengol, qui ha estat pràcticament vint-i-cinc anys en el càrrec i que ara enceta una etapa política com a candidat a l’alcaldia de Puigcerdà.

Terrones, que acumula dotze anys com a vicepresidenta de l’entitat, ha explicat que emprèn aquesta etapa «amb il·lusió i amb respecte per la tasca feta i els objectius assolits però també amb el convenciment que l’AUCer és la suma de tots els voluntaris i voluntàries que col·laboren amb les seves idees, feina i temps, i així ha de continuar sent». Per la seva banda, en el seu comiat, Francesc Armengol ha agraït a la Junta Directiva la dedicació i els esforços que han permès «que l’AUCer sigui el que és avui en dia: una associació cultural arrelada a la comarca i que ha impulsat l’organització de la Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà...». Actualment, tal com ha remarcat el mateix Armengol, «ja és una universitat d’estiu de referència a Catalunya, cosa que s’ha aconseguit amb il·lusió, noves idees constants i esforç sostingut en 25 anys, tot superant crisis i pandèmies que no ens ho han posat gens fàcil».

L’Associació Universitària de Cerdanya va ser fundada per un grup de joves l’any 1998. En aquest quart de segle «ha mantingut l’objectiu inicial d’oferir estudis superiors a la Cerdanya i l’aposta de programar una important activitat cultural els juliols», segons han remarcat des de l’entitat. Actualment, l’AUCer mou cada any unes 2.500 persones, entre la Universitat d’Estiu, les activitats culturals, les conferències i els cursos i formacions organitzats en el programa «AUCer tot l’Any». Alhora, ha creat premis a l’estudi o el mecenatge com ara el Premi «AUCer-Vila de Puigcerdà» o l’«Amic Aucer».