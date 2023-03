Renfe ha establert un pla alternatiu de transport per als viatgers de la línia R3 el cap de setmana per les obres d’Adif d’un nou pas inferior per a vianants a l’entorn de l’estació de la Garriga (Vallès Oriental). Les modificacions en el servei afecten la connexió ferroviària de la Cerdanya, que es farà fins a Ripoll per la carretera de la Collada.

L’actuació comença aquest divendres. Entre l’Hospitalet i les Franqueses del Vallès hi haurà un tren cada mitja hora en cada sentit. Entre les Franqueses i Centelles es farà transport alternatiu per carretera. Entre el Figaró i Vic hi haurà servei en tren amb reforç de circulacions, i entre Ripoll, Puigcerdà i la Tor de Carol-Enveig, servei complementari en autocar. Es pretén, així, garantir la mobilitat dels viatgers afectats per l’increment de temps derivat del transbordament per carretera entre les Franqueses i Centelles. Per a aquest cap de setmana, les actuacions previstes inclouen, entre d’altres, aixecar les dues vies en una longitud de 18 metres, demolir andanes i murs d’ambdós marges, de l’escala sud i dels murs adjacents, extreure i desviar cables d’energia i comunicacions i excavar a cel obert l’espai necessari per allotjar els calaixos prefabricats del pas inferior.