Das ha estrenat el seu primer local social, un equipament de nova construcció que omple una mancança al municipi ja que fins ara no disposava d’un espai interior adient per a les entitats i activitats públiques.

El nou local social ofereix als veïns i entitats, tant locals com comarcals, un espai diàfan polivalent amb serveis i un entorn enjardinat i amb places d’aparcament al costat de la zona esportiva i l’ajuntament. El projecte ha comportat una inversió de 600.000 euros per part del consistori, el qual ha rebut una ajuda de 125.000 euros del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat. De moment l’equip de govern te previst mantenir la gran sala única com a espai central i, en una segona fase d’obres, ha programat crear sales superiors que permetran albergar més activitats. El consistori ha organitzat una primera jornada d’obertura durant la qual els veïns del poble l’han pogut conèixer. En aquest acte, l’alcalde, Enric Laguarda, va remarcar el fet que fins ara Das no tenia cap equipament d’aquestes característiques i que, doncs, els actes s’havien de celebrar en sales de l’ajuntament amb capacitat molt reduïda. Igualment, l’alcalde va emfatitzar que Das era l’únic poble de la comarca sense local social públic. Les obres van començar durant la primavera de l’any passat i en les últimes setmanes s’hi han fet els retocs finals perquè es pugui posar en funcionament de manera imminent i acollir les primeres activitats.