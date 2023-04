Masella ha tancat la temporada aquest dilluns amb un balanç de 377.868 esquiadors, una xifra que suposa un lleuger descens d’uns 22.000 aficionats, el 5,5%, respecte els més de 400.000 que va fixar el balanç de l’anterior.

Més enllà d’unes xifres de difícil comparació en tant que cada campanya te els seus condicionants meteorològics i de calendari, els responsables de l’estació han catalogat la temporada de «bona malgrat la suavitat tèrmica i les nevades escasses a tot el Pirineu Oriental sobretot dels mesos de desembre, de març i d’abril». Així, l’estació ha pogut obrir 130 dies entre el dos de desembre i el deu d’abril amb el 100% del desnivell esquiable des del primer a l’últim dia, segons ha destacat la mateixa estació. A aquestes xifres cal afegir-hi els 21 dies d’obertura de l’esquí nocturn. L’estació ha pogut oferir una bona campanya gràcies al contrapès que han suposat finalment els mesos de gener i febrer, amb xifres «històriques» d’afluència d’esquiadors gràcies a les nevades significatives i el fred. Els responsables de Masella han remarcat que «la moderna xarxa de la neu produïda de Masella ha sigut clau per oferir una bona temporada. De fet, sense aquesta inversió estratègica que ve fent l’estació durant els últims anys, la temporada s’hauria cenyit als mesos estrictament d’hivern». Igualment, han remarcat que «també ha sigut fonamental la política comercial dels últims anys amb un bon nivell de fidelització dels esquiadors, tant per particulars com pels grups»-