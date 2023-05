El Consell Comarcal de Cerdanya està pendent de saber la nova composició definitiva sorgida de les eleccions municipals de diumenge. Els càlcus que està fent la Generalitat, i que en les pòximes hores haurien de resoldre's definitivament per part de la Generalitat, fan ballar un conseller entre Junts i ERC. Aquest escó fa decantar la possible majoria de Junts fent-la més o menys forta en tant que sigui ERC qui s'acabi emportant el conseller que bascula. Així, segons han explicat des del mateix Consell, els càlculs dels decimals en la suma dels vots de tota la comarca ofereixen ara dues possibilitats sobre la composició de la taula de juntes, amb dinou cadires. D'una banda que el grup de Junts tingui deu consellers, ERC set, un Futur per Puigcerdà i un l'agrupació d'electors Fem Llívia. Aquesta configuració donaria a Junts la majoria absoluta ja d'entrada i, doncs, no requeriria cap pacte. Per una altra banda, la segona possibilitat apunta a una configuració del Consell amb nou cadires per Junts, vuit per a ERC, un per Futur per Puigcerà i un per Fem Llívia. Aquesta segona opció obligaria a Junts a buscar un desè conseller per afiançar la majoria i, alhora, deixaria oberta la opció d'una majoria alternativa sumant els vots d'ERC, Futur i Fem Llívia. Aquesta possibilitat posaria en joc també les negociacions a Puigcerdà, on ERC també necessita el suport de Futur, o de Junts, per formar un govern estable.

En cas que sigui Junts qui governi el Consell Comarcal, de sortida l'opció més probable en tant que formació guanyadora a nivell comarcal, el president seria amb tota probabilitat l'alcalde de Bolvir, Isidre Chia, que, doncs, repetiria en el càrrec. La votació interna a Junts encara no s'ha fet i per tant no és oficial ni definitiva però el mateix Chia ha apuntat que es tracta de bastant probable havent parlat amb els companys de partit.