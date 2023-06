Bellver de Cerdanya acollirà aquest estiu un campus centrat en la producció audiovisual en el qual els joves participants aprendran les tècniques del cinema. Es tracta d’una iniciativa del Cerdanya Film Festival adreçada a joves d’entre deu i setze anys d’arreu del país que convertirà els entorns naturals de Bellver en un plató a l’aire lliure durant la primea setmana de juliol.

El Campus del Cerdanya Film Festival es farà del dos al nou de juliol al poble de Cortariu, al terme de Bellver, amb els aficionats a les arts visuals com a públic objectiu. Segons han explicat els organitzadors, el repte de l’activitat és «disposar d’un espai d’experimentació audiovisual en múltiples formats i suports i combinar l’ús de les tecnologies d’avantguarda amb el lleure i les activitats d’estiu». Amb aquesta intenció, el Campus té una durada de vuit dies «per poder assolir totes les etapes de preproducció, rodatge i postproducció i oferir una experiència cinematogràfica completa, completada amb el lleure estiuenc i amb la descoberta de l’entorn del Parc Natural del Cadí-Moixeró». Els seus responsables han apuntat que el fet de conviure junts durant una setmana afavoreix el factor creador: «la filosofia del Campus és que quan es treballa en col·laboració els resultats són més satifactoris que si es competeix per un premi, així que es promou la creació de peces audiovisuals per mitjà de la unió dels grups».

El campus comptarà amb la direcció de Nil Sicart de l’equip de Cortariu-Cadí i César Candilejo, tècnic amb una trajectòria professional que inclou llargmetratges i sèries de ficció de TV3 així com la participació com a actor en nombroses produccions del Gran Teatre del Liceu. El Cerdanya Film Festival és una entitat que, segons han remarcat els seus responsables, és «dinamitzadora de l’audiovisual al Pirineu, en accions relacionades amb la descoberta de talent, la creació, la formació de l’alumnat, els joves i els professionals, l’atenció a les productores, la promoció de les localitzacions, les mentories i la projecció de les pel·lícules i, alhora és un HUB per als professionals del territori».