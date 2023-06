El Museu de Llívia ha creat un pla educatiu que ofereix una eina de formació en cultura local a la societat cerdana i, de manera especial, els escolars i la gent gran.

El Pla Educatiu del Museu de la Farmàcia Esteva és un projecte elaborat amb el suport econòmic de les institucions i de professionals externs, amb la coordinació dels responsables del museu, els quals han bastit un primer catàleg d’activitats pensades no solament per a les escoles sinó per a tota mena de públic. Així, segons ha explicat el director del Museu, Gerard Cunill, el pla «és un primer pas. Un catàleg d’activitats, modest, però molt interessant, complet i realista per la dimensió actual de recursos. És el nostre punt d’inici. Volem que aquest sigui l’any d’implementació del pla». Cunill hi ha afegit que «el Pla Estratègic del Museu, presentat fa uns mesos, ja recollia aquest objectiu. De fet, paral·lelament s’estaven redactant els dos plans. Cal tenir present que érem l’únic museu de la xarxa de museus de Girona que no disposava d’aquesta eina». La iniciativa s’ha dissenyat amb consultors externs i la participació de l’Schola Didàctica Activa SL i la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, amb les docents Isabel Boj i Maria Feliu.

El catàleg d’activitats del Pla Educatiu del Museu de Llívia ofereix de moment dues propostes pensades per a alumnes de primària i secundària, els quals poden ser adaptats per a altres tipus de públic, com ara col·lectius de gent més gran. Segons ha detallat el Museu, un està dedicat a l’època romana, amb el macaco, l’esquelet que està exposat al museu, una de les troballes arqueològiques importants del jaciment del fòrum romà Iulia Libica, com a protagonista. La segona de les propostes se centra en la Farmàcia Esteva de Llívia, considerada una de les més antigues d’Europa, el fons de la qual s’exposa al museu. Cunill ha remarcat que «hem fet aquest petit catàleg per començar. Som conscients que a hores d’ara les escoles reclamen un vestit a mida a partir dels treballs en projectes que elaboren amb els alumnes. Però aquest és un assessorament que ara no podem oferir. Haurem de completar l’oferta actual quan es pugui disposar de més recursos que possibilitin aquest servei», conclou Cunill. Les dades que es desprenen de l’observatori de públics de la xarxa de museus de Girona confirma la tesi dels responsables del museu: «Tenim només el 2% de les visites d’alumnes d’escoles en el global de les visites al museu, i en canvi la mitjana a la resta dels museus és del 10%, com a mínim. I aquest ha de ser l’objectiu. És una part fonamental del total del públic».