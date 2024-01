El nou equip de govern de Puigcerdà ha posat el marcador a zero en el debat sobre el futur de l’ascensor inclinat revocant fins a un nou anàlisi la decisió de l’anterior consistori de substituir l’actual cabina per unes escales mecàniques. Els nous responsables municipals tenen clar que el canviaran perquè la situació d’ara, amb moltes avaries, és «insostenible» pels ciutadans.

L’ascensor inclinat pateix avaries periòdicament que dificulten l’accés al centre, fan innecessaris els aparcaments dissuassoris de l’estació de Renfe i comporten despeses a les arques municipals. Es dona la circumstància que per a les reparacions, l’empresa encarregada del manteniment necessita comprar recanvis a Itàlia, la qual cosa endarrereix la posta a punt del giny. L’any passat una de les avaries el va deixar fora de servei dos mesos.

Ara fa dos anys l’anterior equip de govern de Puigcerdà va decantar el debat sobre el futur de l’ascensor inclinat, estrenat l’any 2003, amb la decisió de substituir el sistema per unes escales mecàniques. Aquest nou format de sistema de transport per connectar el barri de l’Estació i la plaça de l’Ajuntament comportava la instal·lació també d’una marquesina transparent que cobrís les escales i les protegís de la pluja i les nevades. Per a aquest projecte el consistori va fer una reserva de mig milió d’euros per al pressupost de l’any passat. El nou equip de govern ha reprès el debat descartant l’opció de les escales com l’alternativa definitiva. L’alcalde, Jordi Gassió, ha explicat que «estudiarem què s’hi pot fer, és un ascensor que sempre ha donat problemes; posar escales és una obra important, també es pot canviar el sistema de l’ascensor... Ara be, alguna cosa farem perquè és insostenible no tan sols econòmicament sinó que principalment per la gent per les avaries que te i el que tarden en reparar-les».

80.000 viatgers al mes

L’ascensor inclinat de Puigcerdà, en funcionament des de fa més de vint anys, és un dels sistemes de transport més utilitzats a la capital cerdana perquè enllaça la part baixa del turó amb el nucli antic. Les estadístiques municipals apunten que te una mitjana d’ús d’uns 80.000 viatgers al mes i, doncs, més de 2.500 diaris. L’estadística l’estira per la part alta la gran afluència d’usuaris els mesos més turístics.