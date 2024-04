Mor el motorista de 19 anys accidentat dimecres a Puigcerdà

Puigcerdà ha lamentat aquest dijous la mort de Ramon Fernández, el jove motorista de 19 anys que aquest dimecres va resultar ferit amb pronòstic crític després de patir una col·lisió amb una furgoneta a l'N-260, al terme de la capital cerdana. L'accident va mobilitzar un helicòpter medicalitzat del SEM, que va traslladar el jove fins a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on finalment ha perdut la vida. L'alcalde de Puigcerdà, Jordi Gassió, ha volgut traslladar el seu condol als familiars i amics de la víctima, que havia estudiat a l'institut Pere Borrell del municipi.

Els serveis d'emergències van rebre l'avís l'accident poc després de les sis de la tarda, quan el conductor de la moto va caure després de xocar lateralment amb la furgoneta. L'accident va tenir lloc al quilòmetre 180 de la carretera N-260, en un punt on hi ha una intersecció per agafar el camí que porta a la Colònia Simón. Els Mossos han obert una investigació sobre les causes que van provocar el sinistre. Segons informa el Servei Català del Trànsit, l'altre conductor implicat en l'accident no va resultar ferit.

L'accident va obligar a tallar la carretera N-260, entre Bolvir i Puigcerdà, en ambdós sentits de la marxa durant gairebé dues hores, segons va informar el Servei Català del Trànsit. Durant l'estona que va durar la intervenció dels serveis d'emergències, es van formar retencions a la carretera i el trànsit no es va normalitzar fins a 2/4 de 9 del vespre, quan la carretera ja va quedar reoberta. Fins al lloc dels fets, s'hi van desplaçar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat del SEM.

El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.

Quatre víctimes de trànsit a la regió des de principi d'any

Amb aquesta víctima són 29 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals del Servei Català del Trànsit. A les comarques de l'àmbit de Regió7, des de principi d'any, s'han registrat quatre accidents mortals a les carreteres C-55, C-25, C-37 i N-260. Es dona la circumstància que dues de les víctimes eren vianants i un era motorista, que formen part dels col·lectius considerats vulnerables a la carretera.