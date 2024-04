El Cerdà de l’Any fixa els finalistes del 2023 i convoca la cerimònia

L’Institut d’Estudis Ceretans ha dictaminat els tres finalistes per al guardó del Cerdà de l’Any 2023 i ha obert el procés final de votacions per dessignar-ne el guanyador, el qual es farà públic en un el transcurs d’una cerimònia el diumenge 29 d’abril a Guils. Els tres finalistes d’aquesta nova edició són la Coral Capella de Santa Maria, el Cor Transfronterer i l’Associació del Concurs de Gossos de Pastor d’Osseja. La votació popular dictaminarà quina de les tres entitats entra al palmarès.

L’IEC ha designat els tres finalistes tenint en compte la seva tasca durant l’any passat, així com la seva trajectòria històrica, en la promoció de la cultura a la Cerdanya. Així, la Coral Capella de Santa Maria la formen una vuitantena de cantaires així com músics a l’aixopluc d’aquesta església al cor de Puigcerdà. Des de l’IEC han apuntat que "els objectius de l’actual Capella de Santa Maria van més enllà de la música i el cant coral, ja que és un gran espai d’acollida on es promouen les relacions humanes, la convivència i la disciplina en l’esforç per assolir un objectiu comú".

Pel que fa al Cor Transfronterer, és una formació també dedicada al cant nascuda l’any 2011 amb la vocació, com el mateix Institut d’Estudis Ceretans, de cocebre l’entitat en un territori cerdà sense fronteres: "el Cor Transfronterer (CTC) té vocació d’inscriure’s en la vida cultural del territori. Els assaigs són bilingües, donen valor al català, i inicien els francesos al català i els catalans al francès. Es tracta doncs d’una unió viva i real de cantaires de tot el territori amb l’objectiu d’agrupar els esforços de la pràctica musical al voltant d’un projecte comú".

Pel que fa a l’Associació del Concurs de Gossos de Pastor, creada l’any 1985, "aplega una vintena de dones i homes de totes les edats, procedents de diferents pobles cerdans, que organitza la jornada de concursos de gossos pastors de treball en ovelles d’Osseja, l’últim diumenge de juliol i també La marxa dels contrabandistes, un diumenge de juny al voltant de la data de Sant Pere". El Cerdà de l’Any 2023 suposa la XXVIIIa edició del guardó.