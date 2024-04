La Cerdanya aspira a tenir representant al Parlament tres dècades després

La inclusió de l’alcaldessa de Montellà i Martinet i directora general de Polítiques de Muntanya i Litoral de la Generalitat, Roser Bombardó, com a candidata número cinc a les llistes electorals per al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana obre la porta a la Cerdanya a tornar a tenir-hi un diputat, en aquest cas una diputada, després de tres dècades.

La Federació Regional d’ERC de l’Alt Pirineu i Aran ha situat dos representants en els primers llocs de la llista electoral en la demarcació de les comarques de Lleida, Roser Bombardó i l’alcalde de Llavorsí, Josep Vidal, que ocupa el segon lloc. El primer lloc ha estat designat a Marta Vilalta i, també com a representant de l’Alt Urgell, la regidora de l’Ajuntament de la Seu Marian Lamolla com a número nou.

En les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, la llista d’ERC va aconseguir cinc representants per la circumscripció de Lleida, la qual cosa, de repetir-se o superar-se aquests resultats, situaria Bombardó com a diputada. Aquest fet suposaria una fita històrica en la política de Cerdanya, ja que no te cap diputat al Parlament de Catalunya des de l’any 1995.

L’últim representant cerdà a l’hemicicle del Palau de la Ciutadella va ser Josep Moliner i Florensa, que ho va ser en tres legislatures entre el mes de maig de 1984 i el mes de setembre de 1995, quan es va dissoldre el Parlament. Va ser parlamentari, doncs, durant onze anys en les legislatures del 84, 88 i 92. Josep Moliner ja havia estat anteriorment alcalde de Puigcerdà entre els anys 1974 i 1979 així com diputat provincial per Girona entre 1974 i 1979.