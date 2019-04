La nova portaveu del Govern s'estrena a la Catalunya Central en l'aniversari de Regió7

La nova consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, serà avui la màxima autoritat present a l'acte de 40è aniversari de Regió7, que se celebrarà al teatre Kursaal de Manresa a les 7 de la tarda. Budó, que va ser nomenada el dia 24 de març, farà la seva primera intervenció oficial a la Catalunya Central.

La nova portaveu serà la principal representació institucional en un acte que aplegarà alcaldes i regidors de nombrosos municipis de la regió central, entre altres autoritats. Es preveu un ple al Kursaal, atès que totes les reserves disponibles per a les 803 localitats han estat adjudicades.

L'acte tindrà com a nucli central el lliurament dels premis anuals del diari, que enguany aniran acompanyats d'homenatges en vídeo i en directe a les persones i col·lectius que han fet possibles aquestes quatre dècades de periodisme.

L'obrirà la veu de Lloll Beltran, que anirà seguida d'una presentació de Berto Romero, el cardoní que ha esdevingut un dels humoristes i actors més destacats de l'Estat; enmig del programa es produirà una acció artística creada expressament per a l'ocasió amb la música electrònica avançada de Primo Gabbiano, les ballarines Laura i Júlia Soler, i l'artista Quim Falcó, que executaran una performance que combina les tres disciplines; i al final, una banda formada per músics del Bages de totes els estils interpretarà un clàssic dedicat als herois de tots els projectes, Heroes, de David Bowie. Hi participaran Natxo Tarrés i Juanjo Muñoz (Gossos), Salva Racero (ex-Lax'n'Busto), Celeste Alías, un quartet d'Esclat Gospel Singers format per Sílvia Luque, Sílvia Ollés, Maite Laso i Bego Molina; Valentí Holgado i Carles Blaya (McGregor's), Oriol Font (Los Valientes), i un quartet de corda del Conservatori format per Laura Romero, Marc Giménez, Mariona Casado i Toni Massegú. L'arranjament ha estat realitzat per David Martell.

Regió7 celebra el seu aniversari, a més de fer-ho amb l'acte del Kursaal, amb un número especial que va aparèixer el dia 30 de desembre, data exacta de l'aniversari; un suplement especial de 40 anys que s'oferirà amb l'exemplar de Sant Jordi i una exposició sobre aquest mateix període que es podrà veure a Berga, Manresa, Moià, Solsona, Igualada i Puigcerdà.

Els premiats

Els veredictes dels premis anuals de Regió7 han coincidit tradicionalment a prestar una atenció especial als científics. Enguany, aquesta tendència queda formalitzada amb la creació d'una nova categoria dedicada específicament a ciència i tecnologia, que en aquesta primera edició obté el geòleg manresà Josep Maria Mata Perelló. L'elenc que ha perfilat la decisió del jurat es caracteritza més que mai per la pluralitat, amb una primera figura internacional de la gestió esportiva (Pere Miró), una empresa líder en el sector dels components per a l'automoció (Denso), una artista que, a banda de la seva obra personal, s'ha distingit per la promoció de l'art modern (Roser Oduber), una iniciativa social de promoció de la cultura a través de la iniciativa veïnal i el suport municipal (Xarxa de biblioteques), una atleta berguedana que ja lidera la seva disciplina a escala mundial (Clàudia Sabata), i una periodista manresana que ha esdevingut la veu de la Catalunya Central a TV3. Tot combinat amb l'esperançador potencial de futur dels gua-nyadors del premi Tendències (vegeu desglossat).

El veredicte ha estat dibuixat per un jurat format per la major part dels membres del Consell Assessor de Regió7. N'han format part Alba Baltiérrez, Albert Cots, Àngels Freixanet, Anna Solsona, Enric Martí, Fèlix Noguera, Gonçal Mazcuñán, Jordi Singla, Jordi Vilaseca, Josep M. Descals, Ramon Segués, Valentí Martínez, Xavier Obradors i Marc Marcè.

Pel que fa als premis que concedeix el públic per votació a través de Regió7.cat, enguany hi ha hagut una pugna molt disputada entre dues entitats que mereixen la victòria. La guanyadora ha estat la berguedana Grup Horitzó, que treballa per la promoció i la integració laboral de les persones amb problemes derivats de malalties mentals, així com també de les persones en risc d'exclusió social. Ha quedat en segon lloc, després d'un frec a fec, el PADES Bages, un servei d'atenció domiciliària amb la base a l'Hospital de Sant Andreu de Manresa i que coordina l'hospital amb personal propi i de l'ICS. És un dels serveis de salut més valorats pels ciutadans, que en destaquen la qualitat i humanitat. En menys d'una setmana es van rebre 8.400 vots. Grup Horitzó n'ha obtingut finalment el 57,25%; PADES Bages va arribar fins al 41,47%; i el tercer candidat, l'esportista ceretà Kilian Jornet, en va rebre l'1,29%.

Pel que fa al premi Estrellat, amb què es retreu una actuació recriminable, ha estat per a Adif, l'empresa estatal responsable de les infraestructures de Renfe. Enguany, dos accidents han costat dues vides a la línia de Rodalies de Manresa. En el primer cas, per una esllavissada atribuïble plenament a la infraestructura; en el segon cas, la causa concreta encara no s'ha aclarit públicament. En tot cas, ha estat raó suficient per obtenir una votació massiva dels lectors, que han triat Adif amb el 72% dels vots. Ha quedat al seu dar-rere l'Abadia de Montserrat, enguany sotmesa a un escàndol d'abusos sexuals a menors, amb el 24%; en tercer lloc, amb el 3,9%, el PTB, la ja dissolta societat público-privada que havia d'impulsar l'economia bagenca i ha quedat en no-res. La terna que se sotmet a votació és decidida pels caps de la redacció de Regió7.

Premi Abaixador - Pere Miró (director general adjunt al COI)



El manresà forma part de la cúpula directiva olímpica des del 1992 quan va passar del COOB, el comitè organitzador dels Jocs de Barcelona, a la seu central del COI, a Lausana. Ha treballat amb tres presidents diferents de l'organisme: J.A. Samaranch, Jacques Rogge i l'actual, Thomas Bach. Miró és director general adjunt del Comitè Olímpic Internacional i director de Solidaritat Olímpica, que està promocionant la participació a Tòquio d'esportistes que han estat refugiats.



Premi Estrella - Denso (empresa industrial el Bages)



La planta santfruitosenca de la multinacional japonesa ha recuperat el ritme previ a la crisi i ho ha fet amb números que superen les expectatives de la mateixa direcció. La primera presidència manresana de Denso a Barcelona ha encarat el futur amb inversions milionàries i un projecte que preveu la seva consolidació com a referència europea en el nou mercat de l'automoció 4.0. Amb un miler d'empleats, la companyia és un dels líders industrials del Bages.



Premi Cultura - Roser Oduber (artista)



Artista de reconegut prestigi i llarga trajectòria professional, amb obra en col·leccions com la del Museu Can Framis (Fundació Vila Casas), Roser Oduber va néixer a Panamà el 1957 però viu a Catalunya des dels 4 anys. Es va instal·lar fa més d'un quart de segle al Bages i fa una dècada va crear el Centre d'Art i Sostenibilitat del Forn de la Calç, al terme municipal de Calders. És presidenta de la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central, que va aprovar estatuts el 2014.



Premi actius socials - Biblioteques veïnals (Federació AV de Manresa)



Les deu biblioteques que gestiona la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa amb el suport econòmic de l'Ajuntament s'han convertit en un recurs indispensable per a nois i noies dels barris de Manresa, que no només hi troben un espai on estudiar, fer els deures o gaudir d'activitats lúdiques. També hi troben un espai de socialització i el suport i reforç educatiu que poden ajudar a fer que tots els infants disposin de les mateixes oportunitats.



Premi Esport - Clàudia Sabata (campiona del món sub-23)



La berguedana va ser premiada amb el guardó d'esportista femenina amb més projecció a Catalunya en la gala de la UFEC, Unió de Federacions. Els seus mèrits el 2018 van ser nombrosos, i destaca el títol de campiona del món en categoria sub-23 en la modalitat skyrace de curses de muntanya, a més de subcampiona en la prova vertical. Membre de l'AE Mountain Runners del Berguedà, ja ha debutat en la Copa del Món absoluta amb bons resultats.



Premi Ciència i Tecnologia - Josep Maria Mata Perelló (catedràtic de Geologia)



El geòleg manresà Josep Maria Mata Perelló és una de les veus més enteses del nostre país en sòls i subsòls de la península. Ha estat professor i defensor de l'Escola de Mines de Manresa (UPC), té una llarga trajectòria en el món de la geologia, amb una gran aportació, de més de 7.000 articles divulgatius. El seu mestratge, als 77 anys, encara l'imparteix arreu, amb accions solidàries a Amèrica del Sud i Central, sortides i entitats i grups d'arreu.



Premi Comunicació - Núria Bacardit (delegada de TV3)



La periodista Núria Bacardit és la responsable de la delegació a la Catalunya Central de TV3 des de la seva creació. Amb el seu treball ha contribuït a fer més visible al conjunt del país l'activitat d'aquestes comarques. Ha estat redactora i presentadora de diversos programes informatius a Televisió de Catalunya. És especialment recordada pel fet que fou la veu i la cara de TV3 a Nova York quan l'atzar la va trobar de vacances a la ciutat durant els atemptats de l'11-S.



Premi Estrella - Grup Horitzó del Berguedà (entitat social)



El Grup Horitzó del Berguedà és una entitat amb més de 30 anys d'història que treballa per la integració laboral de les persones amb problemes derivats de malalties mentals i en risc d'exclusió. Les seves principals línies de treball són el reciclatge de roba de segona mà, la recollida de mobles de gran volum per al Consell Comarcal del Berguedà i l'elaboració de figures de la Patum, entre un ampli ventall de productes que comercialitzen a la Botiga de la Manela.



Premi Estrellat - Adif (empresa pública ferroviària)



En tres mesos, el tram de Manresa a Terrassa de la línia de Renfe va registrar dos greus accidents, amb una víctima mortal en cadacun d'ells i nombrosos ferits. En el primer, que va tenir lloc a Vacarisses, va quedar clar el deficient estat de la línia, responsabilitat de l'empresa d'infraestructures ferroviàries, ja que es va desprendre un talús. En el segon, a Castellgalí, es va produir un xoc entre dos trens que circulaven per la mateixa via per causes que encara s'investiguen.