Netflix estrena el 5 de febrer la segona temporada de la sèrie «Hache», rodada a Manresa

Amb un casament a l'església del Carme i un robatori a la travessia dels Drets va engegar a Manresa el rodatge de la segona temporada de la sèrie de Netflix, "Hache", ara fa pràcticament un any. Era el 14 de gener del 2020, la pandèmia no havia arribat i la primera temporada, estrenada mundialment l'1 de novembre del 2019, es va convertir en la desena producció més vista de la plataforma a l'estat espanyol aquell any.

Avui, la productora Weekend Studio, anunciava la data d'estrena de la segona part: el 5 de febrer a tot el món. Tornaran a ser 8 episodis, com en la primera temporada, en què la capital del Bages compartirà protagonisme visual com un dels principals escenaris de la sèrie.

Dirigida per Jorge Torregrossa i Fernando Trullols, aquesta segona part la protagonitzen novament Adriana Ugarte (Hache) Eduardo Noriega (inspector Vinuesa), Marc Martínez (Arístides), Pep Ambròs (Julio Senovilla) i Ingrid Rubio (Celeste) amb les incorporacions d'Anna Moliner (Mirta), Marcel Borràs (Ventura) i Samuel Viyuela (Mateo, el germà d'Hache). El rodatge, que va portar l'equip a Manresa el gener i el febrer, havia de rodar el 20 de març escenes d'una revetlla de festa major amb la participació de Xàldiga al pati del Casino. Però just una setmana abans es decretava l'estat d'alarma pel coronavirus i el confinament domiciliari. Tot quedava aturat. "Hache", també. Era el mes de març i la sèrie ja havia rodat la meitat de la temporada. A Manresa -amb exteriors i interiors, sobretot a l'Anònima- encara tenia pendent cinc dies de filmació. A l'abril ja es donava per fet que s'hauria de reestructurar el calendari i que, probablement, se suprimirien o comprimirien seqüències. Es tenia clar, això sí, que el rodatge, a la ciutat, es reprendria. I així va ser: Amb mascareta, proves PCR i mesures estrictes.

La filmació a Manresa de la segona temporada es va acabar amb una única jornada maratoniana al pati del Casino i a l'Anònima, el passat 26 de juny. Després de la pausa obligada per la pandèmia, el rodatge de la nit de festa major es va reformular: l'escena que havia de sumar 200 figurants inicialment només en va acollir una quinzena, amb els Geganters de Manresa amb quatre capgrossos i set membres de Xàldiga per fer explotar un mínim de pirotècnia: dels 15 quilos previstos a 4 o 5.



Escenaris de la ciutat

El rodatge de la segona temporada va estrenar com a escenari el barri de la Sagrada Família, concretament el bloc de pisos construïts per Caixa Manresa als anys 50. L'Anònima es mantenia com a centre d'operacions de l'equip i reconvertit en el gimnàs de boxa que regenta Arístides i com a exterior del Club Albatros. Aquest local central de la trama, situat al Centregràfic, al Passeig de Pere III, tornava a ser protagonista, primer abandonat, després amb tot el glamur dels llums de neó. La segona part d'"Hache" també va portar l'equip al diferents carrers del Barri Antic per recrear una trama mafiosa que trasllada Manresa a la Barcelona dels anys seixanta. Com en la primera part, l'empresa del manresà Carles Garriga, Spotcar, va proveir el rodatge de la sèrie amb una flota formada per una cinquantena de vehicles d'època.



L'argument

Creada per Verónica Fernández, els nous episodis de la sèrie arrenquen un any després del final de la primera entrega. Hache es converteix en l'hereva de l'organització criminal de tràfic d'heroïna que liderava Malpica (Javier Rey, en la primera temporada) i s'enfronta a una nova vida. Haurà de convèncer el gàngster Lucky Luciano que ella pot fer-se càrrec del negoci i prendre decisions.