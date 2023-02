El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lamentat la mort aquest diumenge de l'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs i l'ha recordat com "un dels grans" de la literatura catalana. A Twitter, però també en diverses intervencions als mitjans, Aragonès ha subratllat la "quotidianitat" d'Espinàs i de la seva obra, que "ajuda a entendre el dia a dia" de Catalunya "però també a conèixer molt bona part del país". De fet, l'ha considerat un "cronista de paisatges quotidians i de la vida del país". "És un configurador de la nostra quotidianitat i avui una part de Catalunya se'n va amb ell", ha destacat, i també n'ha lloat la seva voluntat de "normalitzar la plena ciutadania i la participació de les persones amb síndrome de Down".

Espinàs ha mort aquest diumenge als 95 anys i deixa enrere una prolífica i abundant carrera com a cronista i autor de llibres. La seva defunció ha provocat un sentiment compartit de lament al món polític i cultural. La consellera de Cultura n'ha valorat la "mirada i estima pel territori" i la seva trajectòria "immensa i molt única". "El trobarem molt a faltar", ha dit. També el ministre del ram, Miquel Iceta, ha lamentat la seva defunció: "Que la terra li sigui lleu".

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont l'ha reivindicat com a "un dels pilars" de la llengua catalana i de la literatura i el periodisme en aquest idioma. "La seva obra és fonamental per entendre el país", ha advertit, alhora que l'ha recordat com "un home de gran bondat i honestedat".

També el primer secretari del PSC i cap de l'oposició a Catalunya, Salvador Illa, ha expressat el seu condol per la mort d'Espinàs, "periodista i un dels escriptors més populars de les lletres catalanes de les darreres dècades". "Sempre podrem llegir els seus viatges a peu per Catalunya i d'altres racons d'Espanya", ha publicat.