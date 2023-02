Cineclub Manresa ens ofereix aquest dijous una sessió, organitzada conjuntament amb el col·lectiu Long Live, que recupera oportunament Movida del 76 (1993). Una obra que no causà gaire impacte quan es va estrenar, però que amb el pas dels anys s’ha guanyat justament l’etiqueta de pel·lícula de culte. El film descriu l’últim dia de curs d’un institut, en una ciutat de Texas. Està arribant l’estiu del 1976,i tothom es prepara per la disbauxa de la festa final. La traducció espanyola pot espantar fàcilment a molts espectadors -el títol original és Dazed and Confused (Atabalats i confosos)-, i seria una veritable llàstima que això passés perquè estem davant d’una notable mostra d’un veritable subgènere (el cinema estudiantil i juvenil).

La mítica American Graffiti (1973) s’erigeix en el gran referent del cinquè llargmetratge de Richard Linklater. El seu argument no és precisament original (reprodueix temes i escenaris que hem vist en nombroses produccions de Hollywood dedicades a adolescents eixelebrats), però el seu resultat final (sucós i valuós) s’enlaira per sobre de la majoria d’aproximacions a aquest univers perquè el seu realitzador desplega una proverbial sensibilitat i agudesa per penetrar en les emocions dels seus personatges i transformar els estereotips en joves de carn i ossos. A Dazed and Confused ja podem identificar la personalitat i la qualitat de Linklater, un cineasta que poc anys després rodaria el meravellós Antes del amanecer i esdevindria un dels noms cabdals de la seva generació. Els amants del rock dels setanta gaudireu, a més, d’una banda sonora espectacular (amb cançons d’Alice Cooper, Ted Nugent i ZZTop, entre altres). I en el repartiment podreu descobrir molts rostres de futures estrelles: Milla Jovovich, Renée Zellweger, Matthew Mconaughey… Una perla petita i deliciosa. Dazed and Confuseda (Movida del 76)

EUA, 1993. 102 min. Comèdia juvenil. Direcció i guió: Richard Linklater. Fotografía: Lee Daniel. Intèrprets: Jason London, Joey Adams, Milla Jovovich, Adam Goldberg, Ben Affleck, Matthew McConaughey, Renée Zellweger. Format: digital

Dijous 23 de febrer, Auditori Plana de l’Om, 19 h

Preu: 4 €