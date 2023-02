Curiositat, ganes de saber, capacitat per entomar el repte, voler-ho explicar i saber-ho fer. Cinc conceptes que donen com a resultat el llibre Impremta i biblioteca a l’hospital militar de Montserrat; l’autora: Àngels Rius i Bou, bibliotecària al monestir de Montserrat. Editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat, el llibre es presentarà aquest dilluns (19 h) a la llibreria Parcir de Manresa.

La guerra civil i Montserrat ha generat ja una interessantíssima bibliografia i, de fet, és tema obert que encara pot donar per a moltes pàgines, però cap havia tractat la interrelació profunda entre els tres mons que hi van conviure des del mes de setembre de 1936. El primer immoble que allotjà ferits de guerra va ser l’hotel de la Colònia Puig, després va seguir l’hotel Marcet, a pocs metres del primer i finalment l’abril de 1938 tocaria el torn al recinte de Montserrat on es va enquibir uns 3.000 llits repartits entre els edificis de les cel·les. Els hospitalitzats, víctimes dels fronts de guerra, hi eren enviats des dels serveis sanitaris establerts a Manresa que tenien cura del triatge, i feien el darrer tram cap al santuari amb el tren Cremallera o amb les cabines grogues de l’aeri del riu.

L’exèrcit republicà espanyol creà biblioteques en els hospitals que eren gestionades per soldats de les Milícias de la Cultura organisme creat pel Ministerio de Instrucción pública y Sanidad i que és la singularitat d’aquestes troballes montserratines ja que les biblioteques van desaparèixer amb l’ensulsiada final; també hi ha alguns exemplars del Servei de biblioteques del front de la Generalitat que duien a sobre els mateixos soldats ferits.

Quan els 214 membres que formaven la comunitat benedictina van marxar de Montserrat al llarg del juliol de 1936, hi van deixar la impremta, activitat que s’havia recuperat el 1918; una impremta magnífica i ben equipada tipogràficament que va fer les delícies d’alguns intel·lectuals enrolats en l’exèrcit republicà; entre aquests el poeta, editor i tipògraf Manuel Altolaguirre, integrant de l’espanyola amalgama literària i vital coneguda com a Generación del 27. Altolaguirre aprofità la impremta monàstica per a editar alguns llibres, entre els quals “España en el corazón” de Pablo Neruda.

Però, i els llibres en qüestió? Es tracta d’uns 150 volums (encara se n’ha trobat algun mentre sortia l’edició del llibre) localitzats en lleixes de l’immens fons bibliotecari de l’abadia que constitueixen l'únic exemple conegut d'una biblioteca de l'exèrcit republicà espanyol que ha sobreviscut. Volums salvats per alguns monjos aimants de les lletres impreses que van valorar el fet que fossin llibres per sobre del seu origen i d’algun dels seus continguts. Hauria estat fàcil enviar-ho tot a la pira; els ànims monacals no deurien ser gaire imparcials si tenim present que el conflicte bèl·lic se saldà a Montserrat amb la mort de 23 monjos, cap assassinat al monestir, que restà indemne gràcies a la incautació preventiva que en va fer la Generalitat ja a primera hora.

Àngels Rius explica, al llarg de les 260 pàgines del llibre, equipat amb els registres bibliogràfics dels volums trobats i també amb un generós aparell il·lustratiu de fotografies i documentació, aspectes del Montserrat quotidià en el qual es fomentava les visites turístiques que ajudaven a fer una mica de calaix; les estades familiars de personatges barcelonins i de la política catalana, entre ells el president Companys, o de l’espanyola, el president Azaña; de la vida a l’hospital amb intervencions i processos de recuperació dels ferits, de l’activitat intel·lectual a través de la lectura i del procés industrial tipogràfic que possibilitava un cert miratge de normalitat.

L’obra de Rius és d’una provada solidesa científica amb el plus de coneixement que li dóna la seva feina de gestió a la biblioteca monàstica però escrit de manera planera; el lector hi entrarà i no en sortirà fins la darrera pàgina, talment com si es tractés d’una novel·la, podríem dir, d’aventures, sinó fos perquè, segurament, cap dels centenars de protagonistes no ho haurien volgut ser.

El segell montserratí que editava Neruda

Bibliotecària de la Biblioteca de Montserrat des de l'any 2002, la investigació d'Àngels Rius al voltant de l'Hospital Militar de Montserrat durant la Guerra Civil va donar peu, el 2021, a una exposició a la Biblioteca de Catalunya. Com explica la mateixa autora, al llibre s'hi dona a conèixer "la instal·lació de dependències de l'Exèrcit de l'Est, primer a la Colònia Puig i posteriorment a Montserrat amb la creació d'un hospital militar conegut com a Clínica Z"

"S'hi explica la vida quotidiana d'artistes, sanitaris, treballadors, mossos d'esquadra (per primera vegada es dona a conèixer el nom de cada un dels mossos que van estar a Montserrat), polítics, nens i refugiats. Fins i tot es dona a conèixer un informe inèdit dels espies que rondaven per les dependències del monestir, de cara a un possible assalt de les tropes franquistes cap a finals de la guerra".

"També s'estudia la creació d'una biblioteca, que va sobreviure a la retirada de l'exèrcit, destinada a la formació política i cultural dels soldats. Es tracta de prop de 150 títols d'obres bàsicament de sociologia i política, d'autors considerats revolucionaris molts d'ells i que resta al monestir fins avui en dia. És l'únic exemple conegut d'una biblioteca de l'exèrcit republicà espanyol, que ha sobreviscut donades les circumstàncies de la retirada i de la política d'aniquilació del llibre posterior a la guerra".

"Finalment, s'hi presenta la creació del segell editorial Ediciones Literarias del Ejército del Este, amb la presència del poeta Manuel Altolaguirre, que feu estada com a soldat a Montserrat. S'estudien títols, fins ara no identificats, d'aquest segell editorial i detalls inèdits sobre la confecció del paper d'autèntiques edicions de bibliòfil d'obres de poetes com Neruda, Vallejo i Prados".

*Salvador Redó, fotoperiodista, presentarà avui el llibre amb l'autora a la llibreria Parcir