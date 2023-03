Divendres a la nit el teatre Conservatori de Manresa va acollir una nova representació de Malson d’una nit d’estiu, una peça de creació pròpia dirigida per Guillem Cirera i interpretada per joves de 16 a 19 anys del Teatre Jove de l’Aula d’Arts Escèniques del Kursaal. L’obra es va estrenar el juliol passat com a taller de final de curs i també es va poder veure el 25 de novembre passat al teatre Els Carlins de Manresa en commemoració del Dia Internacional de la Violència contra les Dones. Gairebé 800 joves de diferents centres d’educació secundària de Manresa van veure l’obra en una de les dues funcions dutes a terme.

L’obra ha estat creada a partir de textos de Jauría, de Jordi Casanovas, La Feréstega Domada i Titus Andrònic, de Shakespeare, del film Magnòlia; i un text de Guillem Clua. Cirera explica que, després de veure com els mitjans van tractar la violació que va passar a Igualada la matinada de Tots Sants del 2021, va tenir clar que els seus alumnes tractarien aquest tema i en parlarien molt.

Tot i que els alumnes havien demanat a Cirera una obra de teatre més convencional, i que s’havia plantejat fer una comèdia de Shakespeare, van acabar girant el rumb cap a una obra de creació pròpia. «Cada vegada les violacions estan més deshumanitzades, és un descarnament brutal de la situació i fa por que en un futur s’acabin considerant com un fet normal», afirma Cirera.

Cirera fa anys que coneix i treballa amb aquest grup, s’entenen fàcilment i com a professor s’arrisca a innovar. «Quan comencen batxillerat, molts pleguen perquè volen dedicar més temps als estudis, però en aquest grup no marxen», riu Cirera. És el cas de Marc Montraveta, de disset anys, que des de ben petit va començar a fer teatre al seu poble natal, fins que els seus pares van decidir fer un salt i apuntar-lo al Kursaal. «Quan el Guillem ens va proposar el tema, li vam dir que estava com un llum, però tots vam acceptar el que ens proposava». Montraveta explica que els primers dies que van començar a assajar l’obra arribava a casa tou i tocat. «El que més m’ha impactat és la quantitat de notícies de violacions que hi ha i amb uns titulars molt agressius», diu Montraveta.

«Des que vam iniciar els assajos, tots hem fet un procés d’empatia cap a moltes dones que han estat víctimes d’actuacions semblants a la que representem», explica Montraveta. I és que les agressions sexuals que el jove pensava que eren casos aïllats i puntuals van convertir-se en notícies contínues i en un tema primordial a la seva vida. «El meu paper és el de divulgar i seguir llançant missatges com ‘Malson d’una nit d’estiu’ a la societat».

Tal com explica Montraveta, quan s’interpreta una obra d’aquest estil cal estar connectat, però saber-te allunyar de l’obra perquè no t’afecti en excés. Tractar i interpretar una obra tan coral com aquesta requereix col·laboració de tothom, i això ha fet que s’uneixin molt més entre ells, tot i que la meitat d’alumnes siguin nous d’aquest any.

El grup de joves va aconseguir que el públic aplaudís dempeus després d’una actuació de gairebé una hora escenificant el cas d’un abús sexual compaginant text, coreografia, escena i elements propis molt significatius. «Segurament començarem un altre projecte en breu que ens conduirà a una altra creació teatral», explica Cirera.

Tot i això, el grup segueix obert a escenificar i presentar la seva obra als pobles que els ho demanin. «Ara ja és cosa seva, si els ve de gust ho farem, i si em necessiten com a professor, els acompanyaré», comenta Cirera.