Pet Shop Boys han fet mutar l’encimentada esplanada del Fòrum fins a convertir-la en una pista de ball durant la jornada inaugural del Primavera Sound d'aquest dimecres. Les màscares, les coreografies sincronitzades entre els dos ‘frontmans’, les melodies de pop sintètic i les llums làser fluorescents han fet retrobar el públic amb la música, en un festival que tradicionalment esdevé el tret de sortida dels grans certàmens a la capital catalana. El duet britànic format per Neil Tennant i Chris Lowe ha repassat els èxits que fa anys que els mantenen a l’elit de la música popular, com 'Your are always on my mind', 'It's a sin' o 'Go west', que han ofert al costat d'altres menys pròpies, com una versió de ‘Where the streets have no name’, d’U2

El Primavera Sound recupera aquest any el seu format habitual de tres dies, a més de la jornada gratuïta de dimecres, i una dimensió lleugerament inferior per evitar les aglomeracions de l'edició passada. El Primavera Sound obre la seva edició més desafiadora sense pensar en rècords Els encarregats d‘obrir el foc han estat les guitarres distorionades dels madrilenys La Paloma, a qui ha pres el relleu el britànic Jake Bugg, Dagger Moth o Guatemala. Els ritmes ballables del grup australià Confidence Man han imprès ritme a la programació del dia, fins arribar al plat fort. Passades les nou del vespre, han aparegut a l'escenari principal del Fòrum els caps de cartell del dia, els Pet Shop Boys, que han tornat a Barcelona per oferir el seu ja tradicional xou de música i llum, amb un públic que ha respost a la crida. La música es multiplicarà a partir de dijous i fins dissabte en un festival que acollirà fins a 16 escenaris amb grans noms com Blur, Rosalía, Depeche Mode, Kendrick Lamar, Calvin Harris, Halsey o New Order. Quan el Beach Brunch posi el punt i final a l'edició d'aquest Primavera Sound 2023 a Barcelona, començarà el desembarcament del festival a Madrid la setmana que ve. Públic de procedències i gustos diversos Un any més, entre el públic del Primavera Sound hi ha procedències, edats i gustos musicals molt diversos. En la jornada inaugural gratuïta, la Lionela, d'Argentina, ha explicat a l'ACN que té la intenció d'assistir cada dia al festival per veure grups com Depeche Mode, Pet Shop Boys, Japanese Breakfast o New Order. Alhora ha destacat que el festival suposa una bona experiència perquè a banda d'escoltar "les bandes que t'agraden" es pot "conèixer gent" en un entorn agradable al costat del mar. Un home mor atropellat pel tramvia a tocar del Parc del Fòrum de Barcelona El John, de Califòrnia, ha indicat que l'any passat va anar a veure la versió nord-americana del Primavera Sound, a Los Ángeles, i que ara ha volgut repetir l'experiència. Entre els seus grups favorits, Housy, Ghost i "sobretot" Kendrick Lamar. Ha confessat que no ha escoltat gaire Rosalia, però ha afegit que segurament l'aniria a veure. Al contrari del que ha afirmat l'Adrián de Saragossa, que ha subratllat que sobretot anirà a veure la cantant de Sant Esteve Sesrovires. De la resta del cartell ha admès que no en coneixia gaires noms, però, precisament, ha destacat que festival permet "conèixer gent". Finalment, el William de Londres ha explicat que és la segona vegada que assisteix al Primavera Sound i ha destacat que li agraden els festivals europeus com aquest per, entre d'altres coses, el clima.