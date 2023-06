Madonna ha ajornat la gira mundial 'The celebration tour' després d'haver estat diversos dies ingressada a l'UCI per una infecció bacteriana greu. El representant de Madonna, Guy Oseary, ho ha dit en un missatge a les xarxes socials, on ha indicat que la salut de la cantant millora però que encara està sota cura mèdica.

S'espera, ha afegit, una recuperació completa, però cal "posar en pausa tots els compromisos, fet que inclou el 'tour'". En el marc d'aquesta gira mundial, Madonna té previstos dos concerts l'1 i el 2 de novembre a Barcelona. Oseary ha indicat que properament s'anunciarà la data de la represa del 'tour' i les noves dates dels concerts ajornats.