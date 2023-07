El duet bagencJo Jet i Maria Ribot estrenen amb el Sr. Chen el senzill SOS (Microscopi), una cançó que veu la llum aquest divendres acompanyada per un videoclip. SOS és un tema pop creat des de la personalitat de Jo Jet i Maria Ribot i del Sr. Chen, que ja havien treballat junts en la producció del disc Febrer//Agost, el darrer disc dels bagencs. El segell ha destacat que la proposta es forja en l’essència de dues veus i una guitarra a les quals se suma Sr. Chen i el so urban-pop que el defineix com a productor.

Des dels seus inicis, Jo Jet i Maria Ribot ha desencadenat la seva pròpia rebel·lió en un garbuix musical fet de delicadeses i notable intensitat emocional. Amb la poesia com a eix principal del seu tarannà lletrístic, la formació ha irromput en l’imaginari sensible de tot oient des del seu primer llegat, Viatges i flors (2014), fins al darrer, Febrer // Agost (2022). Entremig, completen una discografia amb títols com Lliure o descansar (2016) o sant llorenç (2020).