El Teatre Nacional de Catalunya portarà a escena 'Els Watson', l'adaptació teatral de la novel·la inacabada de Jane Austen, a qui la dramaturga anglesa Laura Wade va donar un final. Amb un elenc d'una vintena d'actors, entre els quals hi ha Laura Aubert, Laia Manzanares, Mercè Aránega i Dafnis Balduz, Josep Maria Mestres dirigeix una obra que ha hagut d'esperar més de dos segles a poder pujar a un escenari. La comèdia britànica es podrà veure a la sala gran del TNC des del 8 de febrer i fins al 17 de març, després d'esdevenir un fenomen recent a Londres. "Dir que l'obra és un clàssic rabiosament contemporani és un tòpic que s'hi escau d'allò més", ha defensat Mestres durant la roda de premsa de presentació aquest dijous.

El TNC homenatja així una de les figures més rellevants de la literatura britànica en la que hauria estat la seva setena i última novel·la. Se centra en la figura de l'Emma Watson, una jove de dinou anys que acaba d'arribar a la ciutat i que, com les seves germanes, s'ha de casar aviat si no vol veure's abocada a la pobresa, la solteria o a viure eternament amb el seu germà i la seva dona. Per sort, hi ha molts pretendents amb qui ballar. Jane Austen, però, va deixar la història aquí i el destí de l'Emma i les seves germanes va quedar pendent d'escriure's.

Va ser Laura Wade, guanyadora del Premi Laurence Olivier, qui va decidir recollir el guant i continuar aquesta obra de teatre contemporani, en què la dansa hi té un paper "invisible però fonamental".