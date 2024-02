Joan Dausà ha anunciat un concert al Palau de Vistalegre de Madrid el 26 d'octubre, després d'esdevenir un dels pocs solistes en català que ha aconseguit omplir el Palau Sant Jordi amb 16.400 persones. Abans d'ell, una fita com aquesta només l'havien assolit artistes com Joan Manuel Serrat o Lluís Llach. El concert al Palau Sant Jordi havia de ser el punt final als tres anys de la gira 'Jo mai mai', però el de Sant Feliu ha decidit fer un nou concert sota el títol 'La Gran Bogeria 2' al recinte madrileny. Un recinte que pot encabir 10.000 persones i que ha acollit actuacions de grups de renom internacional com Depeche Mode, Pet Shop Boys o Red Hot Chilli Peppers.

El mateix Dausà ha qualificat el concert del Palau Sant Jordi "d'inoblidable" i ha assegurat que arran d'aquell s'ha animat a fer 'La Gran Bogeria 2'. També ha indicat que té moltes ganes d'anar a Madrid i ha esperat que l'esdeveniment que protagonitzarà a la capital espanyola sigui "històric". De fet, va ser durant l'actuació a Barcelona que el mateix Dausà va proposar al públic repetir-la en algun altre indret fora de Catalunya. Aquella idea es va transformar després en l'obertura d'un període de preinscripcions que, segons els responsables de l'esdeveniment, en les últimes setmanes ha rebut una "allau" de reserves. Els promotors de l'actuació afirmen, alhora, que la tria del Palau Vistalegre no és casual, ja que l'espai té una disposició circular que facilita la celebració de concerts "propers i íntims". El concert de Madrid tindrà lloc el 26 d'octubre i les entrades es posaran a la venda el dimecres 21 de febrer a dos quarts d'onze del matí, tot i que les persones inscrites a la prevenda les podran adquirir 48 hores abans.