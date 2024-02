La professora universitària Anna Pagès (Barcelona, 1965) ha publicat aquest dilluns la novel·la 'Aquella nena de les paraules' (Univers), sobre una infant que fa una recerca íntima dels silencis familiars al voltant de la Guerra Civil. El debut de Pagès en la ficció planteja la infància com una vivència del llenguatge i una mirada del món que els adults poden rescatar. L'argument gira al voltant d'una nena de sis anys que copsa un ambient estrany a la família amb silencis i històries que no encaixen. En una entrevista amb l'ACN, Pagès reivindica les històries "en plural" i impugnar el paradigma clàssic de republicans i nacionals. "Els tabús de la Guerra Civil són que hi havia republicans que eren catòlics i això no ho diu ningú", afirma.

Durant l'entrevista, Pagès subratlla que cal explicar les històries "en plural" a mig camí entre els dos bàndols de la Guerra Civil. "En moltes famílies anar en un bàndol o l'altre va dependre de les circumstàncies i del que anava passant", recorda. Amb tot, sentencia que l'impacte generacional de la violència del conflicte bèl·lic genera "silencis" encara en l'actualitat. Professora universitària a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport-Blanquerna, Pagès es mostra preocupada perquè les noves generacions tenen preguntes al voltant de la memòria familiar, però que no saben ni que les tenen. "Si el professor no va a buscar les preguntes és molt difícil que aquestes es generin de forma espontània. Això implica reconstruir relats familiars", expressa. De fet, per Pagès és indispensable reconstruir els relats familiars. "És fonamental fer-ho des del punt de vista de l'ensenyament per què si no, seguirem abordant el passat i les qüestions històries del país des d'una posició més aviat superficial", alerta. Ambientada en un cas real, però amb aportació d'elements de ficció, 'Aquella nena de les paraules' explica la història d'una criatura d'entre 6 i 7 anys que estiueja amb la família i en una casa anomenada Can Sunyer. Aquesta infant copsarà un ambient estrany on moltes coses o bé no es diuen o no encaixen. La novel·la descriu, doncs, la recerca que fa aquesta protagonista per entendre què està passant. Una recerca que es mostra tant des de l'òptica de la infant com des de la persona adulta que rescata la mirada d'aquella persona. La família de la protagonista està marcada per un crim que es comet en l'inici de la Guerra Civil. "Va haver-hi una part de les milícies antifeixistes que van actuar pel seu compte i van assassinar persones de forma impune i arbitrària sense cap judici. Una guerra pot encobrir molt bé un assassinat", apunta Pagès. En concret, l'ambient gèlid es produeix per l'assassinat d'un doctor a qui antifeixistes detenen, li garanteixen la vida però finalment maten.