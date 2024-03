Roba Estesa homenatja la seva quotidianitat al quart disc ‘De lo bo, lo millor’ (Halley Records) que veu la llum aquest dijous i que celebra els seus 10 anys de trajectòria. Un àlbum de pop electrònic molt divers on segueixen explorant els cants tradicionals o nous gèneres com la batxata. “Les temàtiques són diverses, però el fil conductor som nosaltres, l’àlbum és un homenatge a la Roba Estesa que som ara i a com veiem el món”, afirma Anna Sardà, baixista del grup. La cantant Gemma Polo afegeix que el contingut de les lletres són “extremadament humanes" i se centren en l’amor i altres aspectes de la vida que tenen a veure amb "la seva condició de persones dissidents o precàries”.

La guitarrista Laia Casanellas explica que amb aquest disc han volgut consolidar el canvi que ja van introduir en anteriors treballs i que va culminar en el disc ‘Rosa permanent’, del 2021, amb la introducció de l’electrònica i l’aposta per seguir incorporant la instrumentació tradicional. “Aquest disc és un recopilatori de temes diversos”, en el qual han jugat amb nous gèneres com, per exemple, la batxata, que està present en un tema. Pel que fa a l’estil del disc, Casanellas explica que hi ha una base de pop electrònic i que a la vegada han explorat amb els cants tradicionals.

Polo apunta que ‘De lo bo, lo millor’ és un disc molt especial en molts sentits. Per una banda, perquè han treballat per primera vegada amb diversos productors, que han aportat el seu punt de vista a les cançons. “Abans hi havia més unitat per part de la producció i en aquest disc la unitat l’hem hagut de fer nosaltres perquè la producció en principi és més diversa”. Casanellas afegeix que han participat en la producció d’una manera molt més activa respecte processos anteriors.

Sardà diu que en el disc anterior, la composició i la producció van anar de la mà i es van allargar en el temps. “Els temes es componien mentre es produïen i el mètode va ser molt diferent del d’ara”, en el qual han fet processos creatius més condensats abans d’entrar a l’estudi a produir.

Per altra banda, han fet servir el format de singles des de fa més d’un any. De fet, la meitat del disc ja ha vist la llum abans de publicar-se. La cançó més recent, ‘Amb calma’, va sortir aquest dilluns.

La baixista declara que en l'àmbit de temàtica ‘De lo bo, lo millor’ segueix el camí emprès al disc ‘Rosa permanent’ amb aquesta part més quotidiana. “Cadascú escriu des del seu present i això té més presència, mentre que en els discos anteriors els continguts de les cançons tenien més a veure amb l’imaginari i amb una cosa política més explícita”. Sardà destaca que ara parlen de coses que els hi passen en el dia a dia i com viuen i entenen elles el món, “sense deixar la part més política de costat”. Afegeix que també s’han permès presentar “temes més eròtics i posar-se més picants”.

Polo apunta que a les cançons canten a coses extremadament humanes com l’amor a grans trets i d’altres coses que tenen a veure amb la seva condició de persona dissident o precària.

Tanca el disc el tema ‘Verge de la Llibertat’, que aprofita uns goigs dedicats a la Verge de la Llibertat que apareixen en una lletra de batalla de Rafael Casanova i reflecteixen el fervor popular durant el setge de Barcelona el 1714 a aquesta imatge. “Hi ha una part d’aquest tema que té a veure amb la Roba Estesa del 2016 de remenar entre cants tradicionals i transformar-ho i hi ha una altra part de la Roba Estesa actual de veure de l’electrònica amb una part més fosca”, han apuntat.

Han col·laborat a l’àlbum La Furia a ‘1312’; Antònia Font (Pau Debon i Joan Miquel Oliver) a ‘Amb calma’; Lidia Facerías, a ‘STIKINLOVA’; Tremenda Jauría, a ‘EL <3 A 1K’, i Clara Colom i Alba Magriñà a ‘Verge de la Llibertat’.

10 anys de trajectòria

Polo explica que han canviat molt respecte al grup que eren fa 10 anys. “La meitat de la banda no és la mateixa que som ara, hem canviat en l'àmbit de gustos musicals i de com pensem el projecte, però crec que és una cosa prou orgànica que els hi passi a totes les bandes”. A escala musical, declara, “sempre diem que Roba Estesa és el que ens agrada a les que som Roba Estesa, el que escoltem i ens motiva”.

Gira

El grup presentarà el disc ‘De lo bo, lo millor’ en concert a la Sala Apolo de Barcelona el 21 de març en el marc del Cruïlla Primavera, el 12 d’abril a La Mirona de Girona en el marc del festival Strenes i el 13 de juliol al Festival Cruïlla al Parc del Fòrum.