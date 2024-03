Manresa disposa d'un nou espai cultural que s'inaugurarà el pròxim 16 de març. El MoMa Espai Cultural està impulsat per l'escola d'idiomes MoMa New School i està ubicat al passatge Ginjoler en una antiga fàbrica que s'ha renovat completament. És un edifici de tres plantes de 450 metres quadrats on també es faran les classes d'idiomes. El projecte gira entorn de la programació d'exposicions d'arts visuals, la Llibreria Downtown amb la programació d'activitats familiars per fomentar la lectura i tallers per adults. La gestora cultural del centre, Marta Camprubí, ha explicat que es dirigeixen sobretot a infants i joves perquè encara hi ha una "distància molt important d'aquests públics amb la cultura i un problema important d'hàbit lector".

L'escola d'idiomes MoMa New School -nascuda a Manresa l'any 2014 i que treballa per projectes- va comprar l'any passat una antiga fàbrica de la capital del Bages de tres plantes per traslladar-hi la seva activitat. En adquirir-la, van veure que tenia moltes possibilitats i van engegar el projecte per crear un nou espai cultural obert a la ciutat. "Se'ns va obrir tot un món i vam decidir acostar molt més la cultura, no només als nostres alumnes, sinó a tota la ciutat, amb exposicions, tallers i una llibreria", explica una de les directores de l'escola d'idiomes, Montse Parera.

De fet, asseguren que han ideat el projecte pensant "amb les coses que trobaven a faltar a Manresa o que tenien ganes que passessin a la ciutat". Així s'explica la gestora cultural de l'equipament, Marta Camprubí, que diu que "són exposicions que fàcilment podrien veure's a Barcelona, però que a Manresa fins ara no hi tenien cabuda perquè hi ha pocs espais per a petits artistes". La idea és programar exposicions d'arts visuals amb artistes provinents d'arreu. En concret, Camprubí detalla que es volen programar entre 5 i 6 exposicions l'any i s'ha començat amb una mostra dels artistes Anna Benet i Octavi Serra titulada 'La utilitat de l'inútil'. L'accés és lliure.

A banda de les exposicions, el projecte té una altra pota que és la programació de tallers culturals per adults. Al llarg del 2024 se'n programaran un total de 25 de diferents disciplines com ara astronomia, història de l'art, òpera, moda, dansa contemporània o fotografia. Els cursos començaran la segona setmana d'abril i acabaran al juny.

La previsió cultural per aquest 2024 és l'organització de sis exposicions d'art contemporani de set artistes diferents; el muntatge de 30 activitats relacionades amb les exposicions; la programació de 25 tallers culturals; 32 activitats a la Llibreria Downtown, i 2 clubs de lectura infantils.

Llibreria Downtown, una de les potes del projecte

Ubicada a la primera planta de l'edifici, la Llibreria Downtown està especialitzada en literatura infantil i juvenil en llengua anglesa, francesa, catalana i castellana, juntament amb una oferta de llibres d'art i una selecció d’objectes i obres creades per artesans i artistes locals. A partir de l'abril estrenarà dos clubs de lectura infantil mensuals i altres tallers com ara d'escriptura creativa.

Camprubí ha explicat que tant la llibreria com tota la resta d'activitats estan oberts a tota mena de públics i a tota la ciutadania, però diu que volen incidir especialment en els infants i joves. "Hi ha una distància important d'aquests públics amb la cultura i, sobretot, hi ha un problema d'hàbit lector molt important", ha exposat Camprubí. Per això, volen que el nou espai "apropi" la cultura als més joves i "creï hàbits".