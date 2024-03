Yolanda Esteve presenta el poemari «Els ostatges»

El programa d’actes commemoratiu del Dia Mundial de la Poesia proposa per avui dimecres, a les 19 h, a la Llibreria Papasseit de Manresa, la presentació del poemari Els ostatges, de la barcelonina Yolanda Esteve (1970). L’obra, guardonada amb el 3r Premi Internacional de Poesia Francisco Brines, està publicada en el segell Pre-textos. «No he fet un poemari lluminós, però tampoc pessimista sinó realista», explica Esteve d’un llibre que recull el pòsit de l’experiència vital al tombant de la cinquantena.

Els ostatges és el quart llibre de l’autora nascuda a la capital catalana i que viu i treballa a Manresa. Des de fa anys, és tècnica a la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la capital bagenca i responsable de projectes com el cicle literari Tocats de lletra, el programa de xerrades de pensament Cosmògraf i la plataforma digital Manresa Ciutat Àgora.

El 2016, Esteve es va estrenar com a autora de poesia amb Perifèries, que va guanyar el Premi de Poesia Creu Verda de Montblanc. L’any següent va publicar Intercity, Premi de poesia Senyoriu d’Ausiàs March, i el 2018 va treure Zero, que va merèixer el Premi Literari Betúlia de Poesia Memorial Carme Guasch, dins dels Premis Ciutat de Badalona. Durant l’acte d’aquest vespre, que presentarà l’escriptor Jordi Estrada, Esteve recitarà alguns dels poemes d’una obra en la que reflexiona sobre el pas del temps a partir de conceptes com la tribu, la infantesa i la família i amb referències geogràfiques i cinèfiles.