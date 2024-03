Mor el dibuixant Enrique Ventura

El dibuixant Enrique Ventura (Madrid, 1946) ha mort, segons ha confirmat la revista ‘El jueves’, on hi va treballar des dels seus inicis. Destacat il·lustrador i historietista de sàtira i d’humor, algunes de les seves grans obres com ‘Grouñidos en el desierto’, ‘Es que van como locos’ o ‘Maremagnum’ les va tirar endavant amb el guionista Miguel Ángel Nieto, amb qui va formar el duo Ventura & Nieto.

Resident a Catalunya, va col·laborar en diverses publicacions com ‘El Papus’, ‘Barrabás’ o ‘Butifarra!’ o en diaris com ‘La Vanguardia’. “Avui els companys d’’El jueves’ hem perdut a un mite de la revista”, escrivia a X el dibuixant Juanjo Cuerda.