Twenty One Pilots actuarà al Palau Sant Jordi el 22 d’abril de 2025

El duet guanyador del Grammy Twenty One Pilots, format per Tyler Joseph i Josh Dun, actuarà al Palau Sant Jordi el 22 d’abril de 2025 en el marc de la gira mundial ‘The Clancy World Tour’, que es portarà a recórrer Estats Units, Regne Unit, Europa, Austràlia i Nova Zelanda fins el 2025. En aquesta gira també passaran per Madrid el 21 d’abril de 2025 al WiZink Center. El grup també ha compartit ‘Next Semester’, un nou tema del seu àlbum ‘Clancy’, que sortida a la venda el 17 de maig. Les entrades es posen a la venda el 5 d’abril a les 10 del mati al web de Live Nation, ticketmaster i El Corte Inglés.