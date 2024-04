El nou disc de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, entre les 20 propostes de l'Obrador d'arrel de la Fira Mediterrània

Fira Mediterrània de Manresa acompanyarà enguany una vintena d'artistes des de l'Obrador d'arrel, el programa d'acompanyament a les noves propostes de la cultura popular i tradicional. El director artístic de la fira, Jordi Fosas, ha explicat que es tracta d'un programa "molt transversal" que va des de noms "molt reconeguts" com ara el nou projecte musical entre Roger Mas i la Cobla Sant Jordi -que tornen a fer un disc conjunt després de 13 anys-, Arnau Tordera o Marc Parrot, fins a noves formacions que s'estrenen com ara els grups Trèvol o Groovin 'CAT. Per primer cop es posa en marxa el nou Programa d'impuls a la música d'arrel, que segueix el model del programa de dansa, desplegat el 2021. L'Obrador té un pressupost de 350.000 euros.

13 anys després d'estrenar-se el projecte conjunt entre el cantautor solsoní Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, la Fira Mediterrània de Manresa acollirà la presentació de la "segona part" de la proposta. Es tracta d'un nou disc que inclourà una dotzena de cançons i que s'estrenarà el mes d'octubre. Segons ha explicat Mas, és una segona part "que ja estava pensada des el minut zero" però que, per diferents circumstàncies, ha tardat 13 anys en materialitzar-se. De fet, el cantautor ha dit que durant aquests anys no han parat de fer concerts d'aquest primer disc i ha dit que han quedat sorpresos de "la vigència" que ha tingut el projecte.

La de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi és una de les vint propostes artístiques que s'inclouen en l'edició 2024 de l'Obrador d'Arrel i que s'han donat a conèixer aquest dimecres en un acte al Teatre Kursaal de Manresa. Segona ha detallat Fosas, l'Obrador d'arrel és un programa d'acompanyament als creadors que presenten noves propostes artístiques a partir de la cultura popular i tradicional. Enguany els projectes comptaran amb el suport de més de 40 entitats, empreses i institucions.

La quarta edició de l'Obrador està repartida en tres blocs diferents: l'Obrador internacional -amb dues propostes-; arts en viu -integrat per 15 espectacles-; i propostes realitzades en comunitat -3 projectes-. Pel que fa a les disciplines, hi haurà 8 propostes musicals; 8 de dansa; i 4 de memòria, llegat i narració oral.

Fosas ha explicat que el país viu un moment "molt interessant" en relació amb la cultura popular i l'arrel. "Com a societat, estem fent una mirada cap enrere, cap als avis, cap a la memòria i el llegat, però també cap a la sostenibilitat i el quilòmetre zero, i això ens fa passar un molt bon moment creatiu", ha destacat el director artístic del certamen. A més, assegura que hi ha una generació molt jove que té una mirada "súper desacomplexada cap a la cultura popular".

Una de les novetats d'aquest any serà el desplegament del Programa d'impuls a la música d'arrel, una proposta que pretén fomentar i generar base per a la música d'arrel i alhora generar espais de risc i creació perquè puguin sortir artistes referents i tinguin circuit. Aquest nou programa seguirà com a model el de dansa, que ja es va desplegar l'any 2021.

Música, dansa i llegat

Entre els projectes escollits destaca, en la categoria de l'Obrador en comunitat, el de la Coral de Sant Jordi en homenatge a Josep Anselm Clavé pels 150 anys del naixement del fundador del moviment coral català. Comptarà també amb la creació i direcció musical de Marc Parrot, la direcció escènica de Judith Pujol i la dramatúrgia de Ferran Dordal. En l'apartat musical, també es podrà veure una proposta vinculada al so de la cobla que és la que lidera Arnau Tordera. Es tracta d'un espectacle musical que porta per nom 'Sardana Superstar' i que serà el concert Pòrtic de la Fira.

En aquesta edició, també s'ha escollit la nova proposta del duet de música Tarta Relena, que prepara un repertori centrat en el pensament tràgic i el misteri de tot allò que no s'entén, així com la del jove senegalès Momi Maiga, que presentarà 'Kairo', un nou disc on desplegarà la seva barreja de jazz, flamenc i sons mediterranis, entre d'altres. La llista de projectes seleccionats també inclou el dels bagencs Groovin ’CAT, que estan preparant un repertori de ball folk amb música electrònica.

El jove quartet Trèvol, guanyador de la passada edició del Concurs Sons de la Mediterrània, adreçat a grups i solistes de folk i música d'arrel mediterrània, presentaran els seu disc de debut amb repertori que fusiona la música tradicional, el folk, el pop i d’altres. Dins de l'Obrador internacional, s’inclou 'Il Mediterraneo e la Banda del Sud' amb la direcció artística de Gigi di Luca, un projecte amb coproducció amb el Festival Ethnos de Nàpols (Itàlia).

En l'apartat de dansa, destaca la "transmissió creuada" entre la companyia del Quebec Les Archipels i quatre joves que participen al Programa d'impuls a la dansa d'arrel. També hi haurà un nou projecte liderat per la ballarina i coreògrafa Sara Cano o la proposta 'Folk as Queer', Premi Delfí Colomé. També hi haurà projectes artístics de maridatge amb associacions de cultura popular com la proposta 'Mil primaveres', en què hi participa l'Esbart Manresà.

En l'àmbit de la memòria, el llegat i la tradició oral, Pau Gómez donarà continuïtat a la seva proposta de l'any passat amb 'L'Escudellòmetro', connectant les receptes de cuina tradicional i les noves tecnologies. D'altra banda, la companyia 'De_paper' s'acostarà al públic adult amb una proposta multidisciplinària sobre l'esclerosi múltiple, mentre que 'Calla, Judit, calla', de Malsai produccions, farà un monòleg sobre la memòria de les fàbriques tèxtils i la importància de l'espiritisme en les revoltes socials.