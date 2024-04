Els manresans Alex Tous i Norman López, millors instagramer i streamer als Premis Amic-Tresdeu

La primera edició dels Premis Amic-Tresdeu van reconèixer aquest dimecres els creadors de contingut bagencs Alex Tous, com a millor instagramer de l'any, i Norman López, com a millor streamer. En una gala a l'auditori del Caixaforum Barcelona presidida, per Pere Aragonès, president de la Generalitat, i Anna Erra, presidenta del Parlament, els principals guardons de la nit van ser per a la gavanenca Laura Zurriaga, guanyadora del premi al millor creador de l'any, i el valencià Rixi Barberà, premi revelació.

La trobada, organitzada per AMIC (Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació) i la plataforma valenciana Tresdeu, va reunir més de 250 creadors de contingut catalans, valencians, balears i andorrans. El jurat va guardonar Zurriaga, més coneguda com a Croqueta de Xocolata, com a Millor creadora de l'any per "ser referent dins la creació de contingut en català a través de les seves creacions culinàries des d'una nova perspectiva de la recepta, amb vídeos curts i fàcils d'entendre", amb una dotació de 1.600 euros.

El Premi al Millor creador revelació de l'any va ser per Rixi Barberà, més conegut com a Alegria de Poble, per "la seva determinació diària, connexió amb el públic i demostrar que el marc local pot convertir en un producte d'èxit nacional", amb una dotació de 800 euros. En aquesta mateixa categoria també hi estava nominada Queralt Vidal, influencer manresana que viu a Suïssa.

Els Premis Amic-Tresdeu també va repartir guardons temàtics. Es va reconèixer Anaïs Borràs com a Millor creadora de contingut de conscienciació social; Simmer Valenciana, en contingut de videojocs; Parlars Mallorquins, en contingut cultural i art; Alegria de Poble, en esport; Cabra Fotuda, en humor, i Maria Vallespí en 'lifestyle', amb un premi de 400 euros per cadascuna de les categories.

Així mateix, es va reconèixer Norman López com a Millor streamer, Àlex Tous com a Millor instagramer, Can Putades com a Millor tiktoker, Juliana Canet com a Millor youtuber i Sap Greu Tan Jove i Anam Fent van rebre el premi 'ex aequo' de Millor pòdcast de l'any.

En aquesta primera edició, els Premis Amic-Tresdeu van rebre 310 projectes inscrits, es van seleccionar 65 iniciatives finalistes en 13 categories. L'objectiu principal dels premis, segons Ramon Grau, president d'AMIC és “donar impuls, visibilitat i consolidar l’impacte de la figura del creador i la creadora de continguts en català”.

Impulsar el contingut en català

Grau va inaugurar l'acte destacant que es tractava d'un dia "per reconèixer la vitalitat dels creadors i creadores, els quals han engegat i tirat endavant projectes que ens inspiren, tot i les dificultats dins d’un món, en què el canvi i la recerca de nous models de negoci, són una constant".

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va incidir en la importància de crear contingut en català: "La llengua és molt més que un codi per comunicar-se i més amb la riquesa que mostreu els creadors de contingut." "Hem de seguir tenint present la llengua arreu acompanyats des de les institucions i reforçant la tasca dels mitjans públics", va afegir.

Per acabar, la presidenta del Parlament de Catalunya, Anna Erra va agrair la tasca d'actes com aquest, ja que "són molt útils i necessaris", i va posar l'accent en la voluntat de l'Administració que el català sigui una eina de comunicació.

El grup barceloní Ginestà, els lleidatans Sexenni i l’artista valenciana Colomet van fer actuacions en directe en una gala on, entre altres, es pretenia visibilitzar el català.