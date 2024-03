Sis fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana

Dissabte, de 9 a 14 h, al passeig de la Pau, sobre la benzinera. Fira d’antiguitats i col·leccionisme que es fa cada segon dissabte de mes.

ADN Overland Fest, Igualada

Dissabte, a partir de les 10 h, al Teatre Municipal l’Ateneu. Festival del viatge d’aventura a través de ponències i projeccions. Exposició, tallers de bushcraft i supervivència. Entrada lliure.

Festa Major del Poble, Manresa

Dissabte, de 10 a 14 h, al carrer Font del Gat, 2n Mercat Donem-li una nova vida. A les 10 h, al carrer Font del Gat, recollida del cartró per al 64è Concurs de dibuix infantil i juvenil. L’exposició es farà al local de l’associació del 12 al 15 de març, de 17 a 19 h; i el dissabte 16 de març, d’11 a 13 h. Diumenge, a les 9 h, des del parc de la Font del Gat, caminada popular a Joncadella. 12 km. Cal portar l’esmorzar.

Festa del Contribuent, el Pont de Vilomara

Divendres, a les 23 h, al centre cívic Evaristo de la Torre, concert Tribut a Fito amb el grup Acabamos de llegar. A les 01 h, Dj amb Jordi Armengol (pop rock). Dissabte, a les 10 h, a la biblioteca, matinal de construccions Kapla. A les 12 h, al poliesportiu, trobada de penyes amb concurs de paelles. Hi haurà inflables per als infants. A les 15.30 h, bingo musical, obert a tothom. A les 16 h, a la plaça Major, audició de sardanes amb l’Orquestra Rosaleda. A les 16.30 h, al poliesportiu, concert a càrrec de Jose Desviao. A les 18 h, al centre cívic Evaristo de la Torre, concert del Contribuent amb l’Orquestra Rosaleda. A les 19.30 h, amb sortida de la plaça de l’Ajuntament i arribada al centre cívic, cercavila del pubillatge acompanyats dels gegants del municipi. Tot seguit, proclamació del pubillatge 2024. A les 23 h, al centre cívic Evaristo de la Torre, ball del Contribuent amb l’Orquestra Rosaleda. A les 00 h, al Casal Ledez, ball per a joves amb Dj Alexmain. Organització: Bages Comedy. Diumenge, a les 10.30 h, a l’església, missa del Contribuent. A les 12 h, amb inici i arribada a la plaça de l’Ajuntament, Encierro plamplonica. A les 17 h, cercavila amb sortida del centre cívic Evaristo de la Torre acompanyada per la txaranga Buidant la Bota. Arribada del recaptador a la plaça de l’Ajuntament i al final de la cercavila es farà el sorteig del Contribuent. Amb l’actuació de l’Escola de Ball Pure Dance. Dilluns, a les 17 h, al centre cívic, espectacle d’animació infantil amb ball, gimcana i jocs i després espectacle de màgia amb Idoia.

5a Calçotada popular, els Prats de Rei

Diumenge, a les 14 h, a la sala polivalent. Menú de calçotada: 25 euros. Menú alternatiu: 12 euros. La recaptació es destinarà a obtenir un remolc cisterna. En acabar, bingo. Cal comprar el tiquet al bar la Flor de la Segarra o a Cal Ramonet. També al 660 95 80 29 (WhatsApp). Organització: ADF Els Prats de Rei.

Fira de les Gangues, Santpedor

Diumenge, de 10 a 14 h, a la plaça Gran U d’Octubre. Organització: CUSA Santpedor.