La revista El Pou de la gallina lliura els premis Oleguer Bisbal a Marc Buxaderas, Àngels Fusté i Xavier Jovés

La revista manresana El Pou de la gallina va lliurar aquest dimecres, 8 de maig, en el marc de la celebració dels 37 anys de la publicació, els vint-i-novens Premis Oleguer Bisbal, escollits per votació entre els seus lectors.

Els guardons d’aquest any, modelats per Aurora Pérez sobre el personatge creat pel dibuixant Manel Fontdevila, es van atorgar a l’actor Marc Buxaderas (Premi Oleguer Bisbal 2024 al manresà d’actualitat) i a la periodista Àngels Fusté (Premi Oleguer Bisbal 2024 a la manresana del Pou). El Premi Oleguer Bisbal 2024 al “manresà més manresà” es va atorgar aquest any a Xavier Jovés, expresident del Secretariat de Federacions de les ADF de Catalunya, un dels creadors de la Delegació al Bages del Col·legi d’Aparelladors i membre de les fundacions del

Montepío de Conductors i d’Ampans. Jovés també ha estat president de l’Associació de la Misteriosa Llum i membre de la junta de la Creu Roja, entre altres entitats.

L’acte de lliurament, conduït pel periodista Carles Claret, es va fera la sala d’actes del Casino, amb una cinquantena d’assistents, i va comptar amb la intervenció de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, el president de l’Associació Cultural El Pou de la Gallina, Jaume Puig, i els premiats, que van agrair el suport dels lectors de la revista.