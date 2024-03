El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 14 € de descompte per veure Instruccions per fer-se feixista amb Mercè Aránega.

Aquest assaig de Michela Murgia és tota una provocació. És un text ple d’ironia sobre la perillosa propagació dels populismes en les nostres societats. L’última reencarnació dels moviments d’ultradreta.

Mercè Aránega es posa a la pell, el pensament i la denúncia d’aquesta escriptora i activista italiana, traspassada el passat mes d’agost, per convertir-se en la protagonista d’un monòleg que denuncia l’actual onada de feixisme arreu d’Europa i la resta del món.

Un text per fer trontollar la seguretat en el nostre sistema democràtic, adaptat per Sergi Pompermayer i dirigit per Miquel Gorriz.

Dissabte 23 de març a les 20 h i Diumenge 24 a les 18 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.

