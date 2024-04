Exposició d’homenatge al pintor manresà Jaume Casacuberta a la Casa Lluvià

La Casa Lluvià de Manresa (carrer de l'Arquitecte Om, 3-5) acollirà a partir d’aquest dimecres una exposició d’homenatge al pintor Jaume Cascuberta Roma (Calders 1932 – Manresa 2020) que recull aquarel·les, olis i dibuixos d'aquest autor on va immortalitzar diferents espais Ignasians.

Reconegut artista de l'escola d'Evarist Basiana, Casacuberta va formar part del Cercle Artístic de Manresa i sempre en va ser referent i puntal. La seva trajectòria és llarga i rica en obres tant d’estudi com per participar en nombrosos concursos de pintura ràpida. També va ser membre fundador del Grup 13; i va formar part del Cercle Artístic de Moià.

Uns anys abans de la celebració de l’Any Ignasià, projecte Manresa 2022, des del Cercle Artístic conjuntament amb l’Ajuntament de Manresa i la col·laboració del Centre d’Estudis del Bages, li van encarregar una col·lecció d’aquarel·les on es representés l’estada d’Ignasi de Loiola a la capital del Bages i que es van mostrar per Festa Major a la sala d’exposicions del Cercle. En aquesta col·lecció s’hi mostraven aquarel·les d’espais com el Santuari de la Salut; la Creu del Tort; l'Ermita de la Guia; la Capella del Rapte, el Pont Vell o el portal de Santa Maria de la Seu, entre altres.

Enguany, i amb motiu del centenari del Cercle Artístic de Manresa, l’entitat vol retre homenatge a Jaume Casacuberta i Roma, tornant a mostrar aquesta col·lecció d’aquarel·les dels diferents espais Ignasians.

La mostra a la Casa Lluvià s’estrena aquest dimecres, 10 d’abril a les 19 h, i es podrà visitar fins al 4 de maig. L’horari d’obertura és de dimecres a dissabte, de 17.30 a 20.30 h. L'exposició és organitzada pel Centre Artístic de Manresa, amb la col·laboració de Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i la Generalitat de Catalunya.