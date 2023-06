L’escriptora Cristina Garcia ha guanyat el 24è Premi Llibreter en la categoria de literatura catalana amb la seva novel·la ‘Els irredempts’ (LaBreu Edicions). En aquesta edició també han estat guardonades ‘La promesa’ (Les Hores), de Damon Galgut, en l’apartat d’altres literatures; ‘Fills d'Èodhum’ (Fanbooks), de Roger Tarrés, en literatura infantil i juvenil en català; ‘Pardaleta’ (Meraki), de Joana Estrela, en literatura infantil i juvenil d’altres literatures, i ‘Hi havia una forma’ (Barret), de Gazhole&Cruschiform en l’apartat d’album il·lustrat. El president del Gremi de Llibreters, Eric del Arco, creu que els tres que cada categoria representen models de literature molt different d’alta qualitat totes ells.

El Premi Llibreter és un guardó, organitzat pel Gremi de Llibreters de Catalunya, que atorguen les llibreries de Catalunya. Té per objectiu destacar i reconèixer la qualitat i la significació de determinats títols per afavorir-ne la difusió mitjançant la seva promoció a les llibreries. Alhora, amb el Premi Llibreter el Gremi de Llibreters vol posar en valor l'ofici de llibreter i el seu papers com a prescriptors al món de la literatura.

‘Els irredempts’, de Cristina Garcia Molina, editat per LaBreu Edicions, ha guanyat el Premi Llibreter en la categoria de literatura catalana. El jurat ha ressaltat que és una “obra d’una intel·ligència aclaparadora una proposta en què excel·leixen el llenguatge, les idees, l’art. El ritme, les atmosferes i la prosa esmolada, d'estil sobri i precís, doten el llibre d’un poder demolidor per a tractar tres històries colpidores i ben diferents amb un denominador en comú, l’arrelament. Una anomalia extraordinària en el panorama literari català”, han afegit.

Cristina Garcia ha dit que la història d’’Els irredempts’ no és fàcil, ni plaent i ha admès que no és un llibre que hagi sortit en dos dies, sinó que li va costar molt escriure’l. “Ser avui aquí a nivell personal és un petit miracle. Sempre havia pensat que el llibre seria un llibre mort i que en algun punt de la seva construcció acabaria morint o jo l’acabaria oblidant. Quina tonteria, els llibres no s’obliden”, ha afegit.

‘La promesa’, de Damon Galgut amb traducció al català d'Àfrica Rubiés i editat per Les Hores ha guanyat el guardó en la categoria d’altres literatures. El jurat ha destacat que la relació dels homes amb la terra és un dels grans temes de la literatura contemporània. “Coneixem la història d'una família en què una promesa no mantinguda plana sobre els personatges. Una gran escriptura i una estructura narrativa original”. En castellà el llibre es titula ‘La promesa’ amb traducció al castellà de Celia Filipetto i està editat per Libros del Asteroide.

Maria Sempere, de Les Hores, destaca que és molt important la confiança dels llibreters i la seva prescripció per una editorial que publica vuit títols l’any com la seva. Sempere ha remarcat que la novel·la ‘La promesa’ és meravellosa, i no és un llibre gens fàcil amb moltes paraules en africà i referències històriques de rerefons. També ha indicat que la novel·la parla dels temes que preocupen a l’individu com les relacions humanes, el temps i les il·lusions perdudes i apropa una realitat que és la història de Sudàfrica.

Literatura infantil i juvenil en català

En la categoria de literatura infantil i juvenil en català, l’obra guanyadora ha estat ‘Fills d'Èodhum’, de Roger Tarrés, editat per Fanbooks. El jurat ha remarcat que és una aposta valenta i de proximitat en literatura juvenil i fantàstica. Roger Tarrés, ha afegit, ha creat “una novel·la rodona que ens ha portat amb èxit a Niburesh i Himdor amb la sensació de no trobar-nos gaire lluny de la Terra Mitja”. ‘L’amenaça verda’ és el primer volum de la trilogia heroica escrita originalment en català per l’escriptor arbucienc, Roger Tarrés.

Roger Tarrés ha explicat que a ‘Fills d'Èodhum’ “hi ha aventures, combat, guerra, estratègia, amor, odi, un món completament nou, sis territoris molt diferents, amistat i venjança”. Fa tres anys va començar a escriure aquesta novel·la i ha admès que no s’imaginava a dia d’avui rebria aquest guardó.

Miguel Ángel Rincón, de la comissió organitzadora, ha explicat que porta uns anys al jurat i ha recordat que hi havia que tenien problemes per trobar finalistes en el cas de la literatura infantil i juvenil. Ha recalcat que aquest any ha estat molt diferent i enguany han tingut problemes per descartar llibres en literatura infantil i juvenil en català.

En la categoria literatura infantil i juvenil d’altres literatures, l’obra guanyadora ha estat ‘Pardaleta – Gorrioncita’, de Joana Estrela, editat per Meraki. El jurat ha destacat que l'obra endinsa el lector en un món de subtileses que “van molt més enllà de l’amor adolescent, amb un text honest i proper que juga i es nodreix d’unes il·lustracions reals i naturals. Ens apropa, amb una sensibilitat especial, a la descoberta d’un mateix i a la existència d’un ventall de realitats, sovint poc explorades, que omplen de significat aquesta novel·la gràfica”.

Àlbum il·lustrat

‘Hi havia una forma’ (‘Érase una forma’ en castellà’), de Gazhole&Cruschiform amb traducció al català de Teresa Duran i traducció al castellà de Luisa Lucuix ha estat l’obra guanyadora en l’apartat d’àlbum il·lustrat. Editat per Barrett, el jurat destaca que és “un àlbum superb, original, intel·ligent i de llarg recorregut lector”. De l’obra han destacat el seu esperit “transgressor, per l’actualització, tant en la forma com en el contingut, del conte tradicional”, així com l’exquisida edició i les traduccions de Teresa Duran i Luisa Lucuix.

Eric del Arco

De Arco ha assenyalat l’alt nivell dels finalistes i que els guanyadors ho han fet amb una diferència de vots molt petita. Ha valorat molt positivament l’edició que es porta a terme a Catalunya. El president del Gremi de Llibreters ha explicat que van votar entre els tres finalistes per categoria un centenar de llibreries. “El Premi Llibreter aconsegueix que si voten 100 llibreters, tots ells s’han hagut de llegir els tres llibres en profunditat i podran prescriure l’obra guanyadora i també els altres dos”.

Els premis es lliuren aquest dijous en un acte , a la Sala Paral·lel 62 que també reconeixerà la trajectòria dels llibreters Sergio Bassa, de la Llibreria Bassa, de Móra d'Ebre, i de Rosana Lluch, de la llibreria Llorens Llibres, de Vilanova i la Geltrú, pels seus 35 anys d'ofici. L’acte comptarà amb el pregó de Lluís Agustí i la conducció d’Anna Guitart.