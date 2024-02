La vida en les petites comunitats és sempre un material literari de primer ordre, un pou sense fons d’on extreure’n tota mena de situacions i tocar tantes tecles emotives com sigui possible tal com exhibeix la novel·la que ens ocupa.

Lluny de l’èpica i l’heroïcitat literàries, l’escriptora danesa Stine Pilgaard ha seduït els seus compatriotes a còpia de treure suc com ningú a petites estampes de quotidianitat. Una habilitat, aquesta, que sosté Metros por segundo, llibre amb què Pilgaard espera repetir a casa nostra la bona acollida que ha tingut al seu país natal, entre lectors i guardons. Els breus capítols que conformen la novel·la segueixen les passes d’una jove parella recentment mudada a una comunitat rural de Jutlandia per tal de treballar i fer classes en una escola de la zona. Tot plegat, amb condicionants a flor de pell com ara un nen acabat de néixer sota un braç, incomptables classes d’autoescola i una improbable feina d’ella en un diari local responent de temes diversos. Amb l’aval d’haver guanyat el Premi de Llibreries de Dinamarca sota el braç, Metros por segundo traça un joc de miralls on la trama és converteix en un element secundari que resta al servei d’una galeria de personatges a mig camí entre la hilaritat i la tendresa.