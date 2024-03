Navona ha reeditat 'El Jardí dels Set Crepuscles', la primera novel·la de Miquel de Palol 35 anys després de la seva publicació. El llibre va rebre el Joan Crexells de narrativa de 1989, Crítica Serra d'Or de 1990, Nacional de Crítica de 1990, Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya de 1990 i Ojo Crítico de RNE el 1992. L'any passat va publicar-se la versió en anglès a Dalkey Archives Press i va rebre grans elogis per part de 'The New York Times' i 'Los Angeles Review of Books'. L'obra de Palol, que combina el relat fantàstic amb diferents elements d'especulació filosòfica, va aparèixer en un moment clau per a la reinterpretació de l'ordre mundial i social.

L'obra - que consta de tres volums: Frixus el boig, Googol i La joia retrobada - comença quan un investigador del futur treballa amb un document que data del segle XXI: el Manuscrit del Palau de la Muntanya. El text ha estat escrit en primera persona per un escoltador de les històries que relaten diversos hostes que s'han reunit per escapar d'una nova guerra mundial que amenaça la humanitat. L'amenaça bèl·lica ha estat originada per la disputa en la possessió d'una joia misteriosa que permet dominar el món a qui la té. Al refugi del Palau de la Muntanya, una mena de reserva cultural on s'apleguen obres d'art i tecnologies del passat, un seguit de personatges de les elits culturals i polítiques que seran els encarregats de dirigir el món després del desastre nuclear imminent, s’apleguen cada tarda per intentar seguir el camí que va fer la joia, ara perduda, i mirar de recuperar-la. Durant sis jornades, els set narradors donen la seva versió dels fets intentant establir on és la joia. Per trobar-la, cadascun haurà d'arribar, primer, a la porta que dona al Jardí dels Set Crepuscles, el temple on hi ha la clau de volta del futur de la humanitat. Palol ha escrit nombrosos llibres durant les darreres dècades. En destaquen obres de poesia com 'Delta' (1973), 'Salamó' (1981),'El Sol i la Mort' (1996), 'Nocturns' (2002), ' Alguns Paisatges' (2018) o 'Dies Claríssims de Síria' (2023), entre d'altres. En narrativa és autor de novel·les com 'Ígur Neblí' (1994), 'El Legislador' (1997), 'El Troiacord' (2001), 'Un Home Vulgar' (2006), 'Angèlica i Rafel' (2019), 'Copèrnic' (2021) o 'Bootes' (2023). En assaig ha publicat 'La Poesia en el Boudoir' (2003), 'Dos Poetes' (2006), 'Meditacions des de Catalunya' (2011), 'El Llac dels Signes' (2013) i dels aforismes 'Els Proverbis' (2003). D'altra banda, col·labora regularment en diferents publicacions periòdiques.