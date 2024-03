Ottessa Moshfegh: "S'ha de deixar que 'McGlue' t'arrossegui i no pretendre entendre-la. És com una peça musical"

L'escriptora nord-americana Ottessa Moshfegh (Boston, EUA, 1981) ha presentat aquest dilluns la novel·la 'McGlue' (Angle Editorial) que arriba en català després d'haver-se publicat el 2014 als EUA. El volum explica la història d'un mariner homònim que es desperta ebri i ensangonat a la bodega del vaixell on treballa i que els seus companys acusen d'haver assassinat el seu millor amic. La història d'amor i mort, contextualitzada a mitjans del segle XIX, presenta un relat inquietant i ple de sentit de l'humor. Segons l'autora, el treball amb el qual va iniciar la carrera és "exigent" pel lector i requereix que aquest es deixi "arrossegar" i no busqui entendre ni interpretar els fets. "És com una peça musical", ha defensat en roda de premsa.

El protagonista de la novel·la no recorda els fets dels quals l'acusen perquè arrossega una vida tèrbola de baralles, alcohol i violència. El trau al cap li impedeix pensar amb claredat. A mesura que el vaixell completa la ruta de tornada a Salem, Massachusssetts (EUA), on serà jutjat, l'embriaguesa de McGlue va minorant-se i és capaç d'anar recordant qui és, d'on ve, qui era l'home a qui ha assassinat i què va passar.

La trama es desenvolupa en l'ambient purità i opressor de Nova Anglaterra de mitjans del segle XIX, entre el fàstic i el temor a Déu. Entre homes que volen fer-se a si mateixos i homes que volen oblidar que existeixen, pulsacions eròtiques i repressió.

En roda de premsa, Moshfegh ha explicat que 10 anys després de la publicació del treball, no se sent l'autora de la novel·la si no que és una mena de "mèdium o enregistradora de la història". Ha assegurat que en molts aspectes els lectors han evolucionat i que per això, aquest volum és millor en l'actualitat que quan va sortir. "Llegir la resta de la meva obra ajuda a entendre millor 'McGlue'. És exigent per un lector mitjà perquè s'ha de deixar que 'McGlue' t'arrossegui i no pots pretendre interpretar ni entendre-la. És una mica com una peça musical", ha assegurat.

Moshfegh ha relatat que la inspiració per escriure el llibre el 2009 li va sorgir d'una notícia real publicada el 1851 en un diari de Nova Anglaterra. "Era una notícia estranyíssima però tenia de tot", ha apuntat. "Vaig deixar que McGlue parlés a través de mi", ha dit.

Per Moshfegh l'obra parla de què significa l'existència en tan que consciència, el fet de ser una ànima atrapa en una vida. "El tema d'estar empresonat és recorrent en tota la meva obra: l'esperit atrapat en una forma humana", ha reconegut. "McGlue és un malparit però sensible que és incapaç de relaxar la força per entendres a sí mateix. És un home que porta tants anys amb l'alcohol que no s'ha pogut adonar que és una persona que pensa i sent", ha concretat.

La novel·la aborda l'esforç d'un cervell humà per contenir-se a ell mateix. "M'identifico en retratar l'esperit del temps", ha apuntat. Per relatar les situacions, l'autora fa servir descripcions contundents. En aquest sentit, ha explicat que quan un llibre utilitza aspectes potents en el llenguatge que causa "fàstic, por o incomoditat" al lector això crea una relació "més personal" amb el llibre. "És una nova capa en l'experiència lectora", ha sentenciat.

De cara al futur, ha explicat que està escrivint una història sobre un adolescent a qui un jutge obliga a estar allunyat del seu pare durant un any. "Encara no sé de què va. Tracta sobre la immaduresa a la quan ens aferrem entre pares i fills i com fa que acabem sent nens", ha exposat. En aquest nou treball, encara en procés, Moshfegh tornarà a posar al centre de la narració un personatge que s'autoaïlla.

La traducció en català de 'McGlue' arriba després que Angle Editorial hagi publicat altres títols de Moshfegh com 'El meu any de repòs i relaxació', 'La mort a les seves mans, els contes 'Enyorança d'un altre món' i 'Lapvona'. El retorn als orígens de Moshfegh té una traducció d'Alexandre Gombau i Arnau.