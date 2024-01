Telecinco mantindrà la seva aposta pels concursos de gran format la primavera vinent. Després dels bons resultats de Bailando con las estrellas i Got Talent, tots dos líders de la nit dels dissabtes, la cadena de Mediaset ja ha començat a treballar a la tornada de Factor X. El popular talent xou produït per Fremantle, un dels més reeixits en les últimes dues dècades a nivell mundial, que a Espanya ha tingut dues edicions a Cuatro amb Núria Roca (2008 i 2009) i una tercera a Telecinco amb Jesús Vázquez (2018), proposa una intensa competició entre cantants, dels quals no només es busca que comptin amb una gran veu, sinó que a més demostrin que tenen personalitat, carisma i presència a l’escenari.

Els integrants del jurat, grans estrelles i personalitats de la indústria musical i del món de l’espectacle, valoraran en una primera fase els artistes que passin els primers filtres del càsting, per convertir-se després en els mentors dels seleccionats. Com en edicions anteriors, es dividiran en quatre grups: nois de 16 a 24 anys, noies del mateix rang d’edat, majors de 25 anys i participants en grups. Amb l’adquisició dels drets d’emissió de Factor X, els directius reforcen la seva estratègia d’apostar per grans formats d’entreteniment a la nit dels dissabtes, després d’encertar amb la seva aposta per Got Talent i Bailando con las estrellas . La intenció de Mediaset és produir la nova edició de Factor X en gran, més en línia del que ha estat el format a nivell internacional que el que es va fer a l’última etapa del concurs, que va emetre la mateixa Telecinco el 2018 amb resultats d’audiència baixos. En aquests moments, la direcció ja està valorant diferents opcions de presentadors perquè es posin al capdavant del retorn del concurs. Tot i que l’opció de Jesús Vázquez, que va ser l’últim que el va conduir, és la que té més possibilitats, no es descarta el nom d’altres professionals de la cadena o fins i tot fer un fitxatge.