La plataforma 3Cat ha estrenat aquest dijous 'Love cost', un nou programa de cites presentat per Núria Marin on els concursants han de triar entre amor o diners. A cada capítol un protagonista busca l'amor amb una de les quatre persones interessades, però n'hi ha dues que no volen l'amor, sinó que volen els diners. Es tracta d'una proposta feta en col·laboració amb Minoria Absoluta que consta d'un total de sis capítols.

En la presentació que s'ha fet avui, Cristian Trepat, director de l'àrea de Continguts, Programació i Cultura de 3Cat ha volgut destacar que programes com 'Amor a primera vista' i 'Lluna de mel' van tenir molt d'èxit en el seu moment i que és una bona ocasió per tornar a oferir als amants del gènere "un format actualitzat".