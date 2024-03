Arrenca el rodatge de la segona temporada de 'Cites Barcelona' que s'estrenarà aquest any

Prime Vídeo ha anunciat aquest dilluns l'inici del rodatge a Barcelona de la segona temporada de 'Cites Barcelona', adaptació del popular format de TV3 'Cites'. La segona temporada continua amb les trames de l'anterior on personatges es troben cara a cara després d'haver-se conegut per internet. El repartiment de la nova temporada compta amb incorporacions d'actors com Leonor Watling, Asier Etxeandía, Bruna Cusí, Verónica Echegui, Anna Castillo, Ricardo Gómez, Yolanda Ramos, Óscar Casas, Aitor Luna, Jorge Suquet, Fran Perea, Lola Rodríguez i Asia Ortega. La sèrie de sis capítols s'estrenarà en exclusiva a la plataforma i a 3cat al llarg d'aquest any.

Sota la direcció de Nely Reguera, Gemma Ferraté, Paco Caballero, David Selvas i Eric Navarro, la sèrie mostra trobades entre desconeguts a Barcelona. Així, es mostra com és la primera cita, com hi contribueixen la por i els nervis, els secrets i les expectatives. En un entorn molt urbà, cada capítol narra la història entre dues cites. Els personatges de la temporada s'entrellacen i creuen històries.