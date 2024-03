Netflix estrenarà el 2025 una docusèrie sobre Carlos Alcaraz

La trajectòria professional del murcià Carlos Alcaraz, la seva irrupció fins a convertir-se en el número 1 del món més precoç de la història del tennis i la vida del jove prodigi que revoluciona el món de l’esport tant dins com fora de la pista és una part principal de l’argument del nou projecte de Netflix. Alcaraz, la docuserie, és un dels grans reclams de la plataforma per al 2025. El rodatge va començar setmanes enrere durant la celebració del partit d’exhibició davant Rafael Nadal a Las Vegas, als Estats Units.

Els capítols presenten el fenomen espanyol que revoluciona l’esport al llarg del 2024 i el documental forma part de l’aposta de la companyia per les grans històries esportives com ara la sèrie LaLiga que serà emesa properament i que s’uneix a altres èxits com Fórmula 1, la Emoción del Grand Prix, El Tour de Francia, La selección femenina de Estados Unidos i el Mundial de Fútbol, Seis naciones: el corazón del Rugby, entre d’altres.

«Estic molt content per viure aquesta experiència amb Morena Films i Netflix. La gent coneixerà tot allò que no es veu en una pista de tennis. Crec que és una cosa molt diferent. Espero que gaudeixi tothom d’aquesta sèrie igual que ho faré jo», ha explicat el mateix Carlos Alcaraz.